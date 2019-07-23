Uzmandan 'Sıcak' uyarısı

SICAKLIK artışına bağlı olarak kalp hastalıkları riskinin de arttığına dikkati çeken ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hakan Şengül, önemli uyarılarda bulundu. "Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıktığı bu günlerde sağlıklı kişilerde bile bir takım kalp rahatsızlıkları görülebilir” diyen Şengül, “Sıcak ve nemli havalarda pek çok kişi, havanın kendisini bunalttığından, göğüs kafesine baskı yaptığından şikayet eder. Hava sıcaklığının artması ile birlikte vücudumuz bu artışı dengeleyebilmek için terleme yolunu kullanır. Cilt damarlarına giden kan oranı normale göre oldukça artar. Bu da kalbin iş yükünü arttırarak kalp hızında yani nabızda artışa neden olurken, kan basıncında da düşüşe neden olmaktadır. Bu durum, özellikle kalp damar hastalıkları, tansiyon dengesizlikleri ve kalp yetersizliği olan kişileri daha çok etkilemekte ve sağlık problemlerini de arttırmaktadır. Özellikle bu hastalarımızın daha çok dikkatli olması gerekmektedir. Kalp damar hastalıkları kronik hastalıklar içerisinde yaşamı tehdit eden en önemli sağlık sorunudur. Her yıl dünyada ortalama 18 milyon, Türkiye’de ise 200 bin kişi kalp hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Yazın sıcak havalarda bu oran daha da artmaktadır. Aşırı sıcak havaların etkisiyle kan dolaşımımız düzensizleşmekte, bu da kalp ve damar hastaları ile kalp krizi tehlikesini arttırmaktadır.

KALP SAĞLIĞINI KORUMAK

İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER

Kalp sağlığını alacağımız bazı önlemler ile korumamız mümkündür. Güneş ışığının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarıya çıkılmamalı ya da şemsiye kullanılmalı veya gölge yerler tercih etmelidir. Aşırı sıcak havalarda sıvı dengesi için yeterli su tüketimine dikkat edilmelidir. Aşırı terlemeyle kaybedilen sıvının tekrar yerine konulması çok önemlidir. Bu yüzden günde 2,5-3 litre su tüketilmelidir. Hipertansiyon hastalarına genel olarak yapılan tuz kısıtlamasına devam edilmeli. Az yağlı veya yağsız süt ve süt ürünleri, zeytin yağı, ayçiçek yağı gibi bitkisel yağlar tercih edilmelidir. Günlük 2-3 porsiyon çeşitli taze sebze ve meyve bağırsak hareketlerinin düzeni için gereklidir. Ancak meyvenin aşırı tüketimi kan şekerini arttıracağı için sınırlı miktarda tüketilmesinde fayda vardır. Klima ortam ısısı 25 derecenin altında olmamalı ve doğrudan klima ile temastan kaçınılmalıdır. Sıcak yaz aylarında bilinçsizce kullanılan klimalar bir çok sağlık sorununa neden olduğu gibi kalp üzerinde de olumsuz etkilere neden olabileceği unutulmamalıdır. Egzersizi sabah erken ya da akşam geç yapmayı tercih edin. Yazın enfeksiyonlara dikkat edilmeli, sağlık için alkolden uzak durulmalı veya azaltılmalıdır. Yaz aylarında hafif gıdalarla beslenmeye özen gösterin. Unutmayın ki kendinizin en iyi doktoru yine sizsiniz. Sağlığınız için gerekli önlemleri almayı unutmayın" diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2019, 19:05