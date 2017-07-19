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Uyurken yanı başınıza limon koyun

Dilimlediğiniz limonları, komodin üzerine koyarak, uykuya dalabilirsiniz. Peki, uyurken yanınıza limon koymanın ne gibi faydaları olabilir?

Uyurken yanı başınıza limon koyun

Dilimlediğiniz limonları, komodin üzerine koyarak, uykuya dalabilirsiniz. Peki, uyurken yanınıza limon koymanın ne gibi faydaları olabilir?

19 Temmuz 2017 Çarşamba 15:54
Uyurken yanı başınıza limon koyun
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1- Gerginliğinizi alır
Stres birçok insanın genel sorunu… Yatakta dönüp durmanıza yol açan stres ve anksiyete gibi durumlar uyumanızı güçleştirir. Komodin üzerindeki limon ise sizi sakinleştirir. Araştırmaya göre; narenciye kokusu kişinin beyin dalgalarını ve duygularını rahatlatıyor.
2- Odaklanmanızı artırır
Yatmadan önce neden odaklanmanız gerektiğini soruyor olabilirsiniz.  Ama eğer beyni sürekli meşgul olan ve uykusuzluk sorunu olan bir kişiyseniz psikologlar olumlu şeylere odaklanmanız gerektiğini söylüyor. Odaklanmak için ise limon kokusu birebir…
3- Daha iyi nefes alırsınız
Uyumaya çalıştığınızda bir de burnunuz tıkanıyorsa Antioksidan ve antibakteriyel olan limonun burun deliklerinizden içeri girmesine izin verin.
4- Böcekleri uzaklaştırır
Sivrisineğin kulağınızın etrafında dolaşmasından veya gece boyu sinekler tarafından ısırılmaktan bıktıysanız bu haber tam da size göre…
5- Sabahleyin enerjinizin artmasını ve pozitif olmanızı sağlar
Sabahleyin erkenden uyanmak, birçok insanın çok zorlandığı bir şey. Ancak komodin üzerindeki bu dilimler uyanma sürecinizi daha az acılı bir hale getirecek.
6- Havanın kalitesini artırır
Limon sadece etrafın güzel kokmasını sağlamıyor aynı zamanda havayı arındırıyor. Çok güçlüdür, hatta bir odadan boya kokusunu çabucak çıkarmak için limon kullanabilirsiniz.
7- Kan basıncını düşürür
Limon aroması kan basıncını düşürür. Pek çok insanın kan basıncının yüksek olduğunu düşünecek olursak, limonun insanlar için kullanışlı bir meyve olduğunu anlamak zor olmaz.

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Anahtar Kelimeler:
LimonSağlıkFayda
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