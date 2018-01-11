Uyurken ağızdan salya akmasının nedeni

SİNÜS ENFEKSİYONU

Yutkunma ve nefes alma problemlerinizin sebebi sinüs enfeksiyonu olabilir. Bu, uyurken salya akmasının nedeni de olabilir. Ayrıca grip olduğunuzda durumunuzun daha kötü olduğunun farkına varabilirsiniz. Geniz yolunuzun tıkanmasının, ağzınızdan nefes almanızın ve ağzınızdan salya akmasının nedeni bu tıkanıklıklardır.

Mide Ekşimesi ya da Reflü (GERD) Haddinden fazla salya akıtma nedenlerinden biri de mide ekşimesi ya da reflü olabilir. Ekşime, mide asitinin yemek borusunu uyarmasına neden olur. Bu aynı zamanda aşırı salya üretiminin de sebebidir.

Alerjiler ya da Zehirlenme

İç burun iltihabı, besin alerjisi, zehirlenme ve özellikle de böcek ilaçları ve böcek zehrine karşı reaksiyondan dolayı vücudunuz aşırı salya üretebilir. Ciddi alerjiler ya da zehirlenmeler bazen hayati tehlike içeren durumlar içerebilir. Bu yüzden alerji ya da zehirlenme durumları meydana geldiğinde bir sağlık kuruluşundan anında yardım istemek önemlidir.

Bademcik İltihabı

Bademcikler boğazınızın arka kısmında bulunan bezlerdir. Bu bezler bazen iltihaplanır ve boğazınızda birikmiş olan salyaları yutmanızı engeller. Bu iltihaplanma salya akmasına neden olan bademcik iltihabı olarak adlandırılır. Belirli İlaçları Kullanmak Bazı özel ilaçların yan etkilerinden biri aşırı derecede salya akıtmasıdır. Bu ilaçlar merkezi sinir sistemi yatıştırıcıları, antidepresanlar, morfin ve ağız kuruluğunu giderici gibi ilaçlardır.

Ağız Yapısı

Ağız yapınız da salya akmasına sebep olabilir. Bazı insanlar, uyurken dudaklarını kapatmakta zorlanır. Bu zorluk geniş bir dile sahip olmaktan, genişlemiş bademcikten, çapraşık dişlerden ya da şişmiş geniz etinden olabilir.

Diğer Sebepler

Hamileliğin yan etkisiyle oluşan reflü ve mide bulantısı Yüksek asit içeren diyetler Mononükleoz MS Hastalığı Parkinson Hastalığı Ruh ve sinir hastalıkları Diş ile ilgili problemler Uyurken Salya Akması Nasıl Önlenir? Uykudayken ağzınızdan salya akması bilinmeyen bir sağlık probleminden olabilir. En iyi tedavi yöntemini bulmak için öncelikle sorunu belirlemelisiniz. Zaman kaybetmeden alerji, zehirlenme, sinüs enfeksiyonu, bademcikler, diş problemleri ya da ruh ve sinir hastalıkları gibi hastalıkların tedavisi için doktora görünmeniz önemlidir. Aşağıda uyurken salya akmasının önüne geçmek için bazı basamaklar bulunuyor.

Sırtüstü Uyumak

Sırtüstü uyumak güzel bir fikir çünkü sırtüstü uyumak salyanın, boğazınızdan gitmesi gereken yer olan aşağıya doğru akmasını sağlar. Kendinizi sıkıştırmak güzel bir fikir, böylece uyurken yön değiştiremezsiniz. Sırtüstü uyumaya başlayın ve durumunuzda önemli bir gelişme olduğunu fark edeceksiniz. Başınızı Destekleyin Gece uyurken başınızı destekleme size yardımcı olabilir. Vücudunuzu dikey olarak desteklemek salya akıtacak olan ağzınızın kapalı tutmaya yardımcı olacaktır.

İlaçları Doktorunuza Danışın

Aldığınız ilaçların yan etkisi olarak vücudunuz aşırı derecede salya üretebilir. Şüpheli ilaçları kullandığınızda vücudunuzda bir değişiklik meydana getiriyorsa doktorunuza anlatın ve ona görünün. Burnunuzdan Nefes Alın Uyurken salya akmasının ana nedenlerinden biri ağızdan nefes almaktır. Devamını da yap. Derin Nefes Alma Egzersizleri Yapın Ağızdan nefes almak için belli bir nedeniniz yoksa günlük rutin işlerinizin arasına derin nefes alma egzersizlerini eklemek de güzel bir fikir olabilir. Bu egzersizler doğru nefes alma alışkanlığı kazanmanıza ve stresinizi daha iyi kontrol altına almaya yardım eder. Alerjiler İçin Eğer alerjileriniz sizi burnunuzdan nefes almaya zorluyorsa OTC alerji ilaçları alın. Burun yolunuzu temiz tutmak içinen iyi yöntemi öğrenmek amacıyla bir alerji uzmanına başvurabilirsiniz.