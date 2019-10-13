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"Uyku apnesi, gece ani ölümlere yol açabilen bir sendrom"

Türk Uyku Tıbbı Derneği (TUTD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oya İtil, uyku apnesinin, "Herkes horluyor, ben de horluyorum." gibi ifadelerle ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek, "Özellikle gece sabaha karşı kalp krizleri, inmeler, tansiyonda gece ani yükselmeler, kalp ritm bozukluklarına neden olan uyku apnesi, gece ani ölümlere yol açabilen bir sendromdur." dedi

SAĞLIK 13.10.2019, 13:22 13.10.2019, 16:48
"Uyku apnesi, gece ani ölümlere yol açabilen bir sendrom"
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PROF. Dr. İtil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, obstrüktif uyku apne  sendromunun (OUAS), toplumda bilindiğinden daha sık görülen bir hastalık  olduğunu, hastalığa özellikle erkeklerde rastlandığını söyledi.
Üst hava yolu anatomisinde bozukluk olan obezlerde, ailesinde uyku  apne hikayesi olan ve alkol kullanan piknik tipli erkeklerde görülen uyku  apnesinin, menopozdan sonra kadınlarda da sıkça görüldüğünü anımsatan İtil,  "Kadınlarda oluşan hormonal değişikliklere bağlı uyku apnesini sıklıkla  görüyoruz." diye konuştu.
 
TUTD'un yaptığı araştırmalarda, Türkiye ve dünyada kadınlardaki uyku  apnesinde ciddi bir artış olduğunun görüldüğünü ifade eden İtil, konuşmasını  şöyle sürdürdü:
 
"Yaptığımız araştırmada, kadınlarda obezitenin giderek artmasıyla  birlikte uyku apnesinin de arttığı tespit edildi. Uyku apnesi, mutlaka tedavi  edilmesi gereken bir hastalıktır ve bunun bir ilacı yok. Cpap adını verdiğimiz  cihazları kullanıyoruz, operasyona uygun olan olgularda üst hava yoluna yönelik  girişimler de yapılabiliyor ama zayıflama, alkolü ve sigarayı bırakma gibi  önlemler, önde gelen önlemler arasında yer alıyor. Dikkate alınmadığı zaman ise  özellikle gündüz uyuklamasına bağlı olarak trafik ve iş kazaları, ekonomik  kayıplar, unutkanlık, bellek fonksiyonu kayıpları ve çocuklarda öğrenme  güçlükleri şeklinde kötü etkilerle karşılaşılabiliyor."
 
 "Uyku apnesinin 3 belirtisi var"
 
Prof. Dr. İtil, uyku apnesinin uzun süre devam etmesi durumunda  görülebilecek hastalıkların, sağlık açısından ciddi tehdit oluşturduğunu  aktararak, "Kalp-damar rahatsızlıkları kapsamında kardiyovasküler hastalıklar,  hipertansiyon, inme gibi hastalıkların hepsi ağır komplikasyonlarda olan  hastalıklar gündeme gelebilir." şeklinde konuştu.
 
Son yıllarda hastalık konusunda hem hekimler arasında hem de toplum  genelinde ciddi bir farkındalık oluştuğunu söyleyen İtil, şunları kaydetti:
 
"Uyku apnesinin 3 belirtisi vardır. Bunlar, gürültülü ve aralıklı  horlama, genellikle eşler tarafından fark edilen tanıklı apne, üçüncüsü de  kişinin uykusunu apnelerle kesintiye uğratan uyku bozukluğudur. Uyku, apnelerle  kesintiye uğradığı için kişi konforsuz bir uyku uyuyor ve sonrasında sabah çok  yorgun kalktığı için gündüz aşırı bir uyku hali oluyor. Hatta ağır olgularda  yemek yerken, konuşurken, poliklinikte doktorunu beklerken uyuya kalınması  şeklinde de karşımıza çıkabiliyor."
 
Prof. Dr. İtil, özellikle profesyonel ehliyet talep eden kişilerin  mutlaka uyku testine tabi tutulması gerektiğini vurgulayarak, "Profesyonel  ehliyet talep edenlerle ilgili 2006'da bir kanun çıktı. Beden kitle indeksi  25'ten yüksek olan ve uyku apne tanımlanan kişilerin ehliyet almadan önce  testlere tabi tutulması ve tedavi aldığının belirtilmesi şartı getirildi ve bu  durum güzel bir önlem oldu." değerlendirmesinde bulundu.
 
"Uyku yakınması olan kişiler, uyku merkezine başvurmalı"
 
Uzmanların, özellikle orta uyku apne olgularında kullandıkları Cpap  tedavisinden görülen en büyük etkinin gündüz aşırı uyuklama halinin tedavi  edilmesi olarak ortaya çıktığını anlatan İtil, "Çünkü gece hastayı çok  rahatlatıyor. Pozitif hava yolu veren bir cihaz olduğu için hastalarda özellikle  gece uykuda apneleri ve hipopne dediğimiz, solunumun yüzeyselleşmesiyle birlikte  horlamayı azaltıp uzun süreli yaşam kalitesini artırıyoruz." ifadesini kullandı.
 
TUTD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İtil, uyku apnesinin tedavi  edilmediğinde ciddi riskleri beraberinde getirdiğini ifade ederek, konuşmasını  şöyle tamamladı:
 
"Uyku apnesi, tedavi edilmediği takdirde ciddi sonuçlar doğurabilecek  bir hastalıktır. Uykuyla ilgili yakınmaları olan kişilerin en yakın uyku  merkezine başvurmalarını öneriyorum. Hastaların, uyku apnesini, 'Herkes horluyor,  ben de horluyorum' gibi ifadelerle ihmal etmemeleri çok önemlidir. Özellikle gece  sabaha karşı kalp krizleri, inmeler, tansiyonda gece ani yükselmeler, kalp ritm  bozukluklarına neden olan uyku apnesi, gece ani ölümlere yol açabilen bir  sendromdur.
 
Orta yaş üstündeki erkek hastalarda daha sık gördüğümüz uyku apnesi,  çocuklarda da görülmeye başlandı. Çocuklarda özellikle üst solunum yolu  enfeksiyonunda farklılık olan örneğin; bademcikleri büyük ve geniz eti  rahatsızlığı olan çocuklarımızda sık gördüğümüz bir hastalıktır. Bu çocuklarımız  genelde ağzı açık uyurlar, gece idrar kaçırabilirler ve uykularını alamadıkları  için de sabah çok yorgun kalkarlar, okulda da dikkat eksikliği ve öğrenme güçlüğü  çekebilirler. Çocuklarda, bademcik ve geniz etinin temizlenmesiyle apnenin  düzeldiğini görüyoruz."
 

#uyku apnesi
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