Ünlü'den, saçını boyatmak isteyenlere uyarı!

- Ceren ŞAHİN

KİŞİSEL bakım ve güzel bir görünüm, cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin her insan için önem arz ediyor. Bakımlı olmak dendiği zaman ise pek çok insanın aklına ilk olarak saçlar geliyor.

Bilimsel olarak yapılan çalışmalar, kişinin kendinde yarattığı değişimin, psikolojik olarak olumlu etkilerini kanıtlıyor. Hal durum bu olunca pek çok insan soluğu kuaförlerde alarak saç kesimi ve boya işlemi yaptırıyor.

Peki, saç rengini değiştirmeden önce nelere dikkat edilmeli?

Kişide gerçekleşen fiziksel değişimin psikolojik yansımaları neler?

Alanya’da 2013 yılından bu yana hizmet veren Derya-Emrah Kuaför Salonu işletme sahibi Emrah Ünlü, mesleki deneyimleri ışığında dikkat edilmesi gereken hususlar üzerine bilgiler verirken Psikolog İrem Bulut da psikolojik açıdan durumu değerlendirdi.

‘BOYA İŞLEMİ YAPTIRMADAN ALERJİ TESTİ YAPTIRIN’

İnsanların saçlarını kestirmeden evvel beğendikleri ve istedikleri model üzerine kuaförleri ile istişarelerde bulunmaları gerektiğinin özel olarak altını çizen Emrah Ünlü “Saç kesiminde kişinin öncelikle yüz şekli, kulak yapısı, boyun bölgesi, fiziki özellikleri değerlendirilmelidir. Bunlarla birlikte saçın yapısı da değerlendirilerek kesimi yapılacak modelde karar kılınmalıdır. Biz bu konuşma sürecine mesleki anlamda konsültasyon diyoruz. Bu çok önemli. Kişi, profesyonel bir göz eşliğinde sonuca ulaşmalı. Mesleki olarak müşterinin memnun olmasının temel koşulu budur. Saç tasarımında bizim işimiz, kişinin beğenisini kazanan saç modelini, kişinin fiziksel özellikleri ve tarzına uygun olarak uyarlamaktır” şeklinde konuştu.

Saça boyama işlemi uygulanırken dikkat edilmesi gerekenlere de değinen Ünlü, saçın özgeçmişini bilmenin boyama işlemi öncesinde büyük önem taşıdığını belirtti. “Tıpkı saç kesimi öncesinde olduğu gibi boyama işlemi öncesinde de konsültasyon yapılması şart” diyerek konuşmasına başlayan Ünlü “Öncelikle kadın ve ya erkek fark etmez, gerçekleştirilmesi planlanan boya işlemi öncesinde mutlaka alerji testi yaptırılmalıdır. Bu husus genel olarak ihmal ediliyor. Renk tercihi konusunda da yine konsültasyon yapılması, uygulanacak işlemden alınacak memnuniyet açısından son derece önemli. Tıpkı saç kesiminde olduğu gibi kişinin kaş ve göz rengi, ten rengi belirlenecek, saç rengi konusunda bizlere yol gösterir. Boya işlemi uygulanırken de doğru ve istenilen renge ulaşabilmek adına saçın özgeçmişinin bilinmesi gerekli. Öncesinde saçın gördüğü işlemler, kullanılan renkler, uygulanacak olan yeni rengin başarısını etkiler. Kuaför saçın özgeçmişini bilip bunun üzerinden rotasını belirleyerek başarıya ulaşabilir” ifadelerini kullandı.

FİZİKSEL DEĞİŞİM BEDEN ÖZSAYGISINI YÜKSELTİYOR

Kişinin kişisel görünümü ve bakımı adına atmış olduğu adımların psikolojik olarak da olumlu etkileri söz konusu. Birikimi ve idealist bakış açısı ile Alanya’da öne çıkan psikolog İrem Bulut, insanların kendilerinde yapmış oldukları değişimin ruhen de olumlu etkileri olduğunun altını çizerek “Erkek ve ya kadın olarak cinsiyet ayrımı yapamayız fakat bir genelleme yapacak olursak eğer, özellikle kadınlarda fiziksel değişiklikler ruhen de değişiklik olduğu hissini yaratıyor. Bu değişiklik hissi ise kişinin beden algısını etkiliyor. Bedenine yönelik öz saygısını yükseltiyor. Kişi bu şekilde ruhen bir doyum saylıyor. Bu da kişinin sosyal ilişkilerini olumlu yönde etkiliyor” şeklinde konuştu.