Üçüncü ameliyatında pankreasındaki kitleden kurtuldu

ANTALYA'DA yaşayan 68 yaşındaki Osman Türkbayrak, bir yıl önce başlayan karın ağrısı şikayetleri nedeniyle başvurduğu hastanede, pankreasında kitle olduğunu öğrendi. Geçirdiği iki ameliyata rağmen bulunduğu yer nedeniyle damara yapışık halde olan tümör çıkarılamadı. Bu dönemde onkolojik tedavileri devam eden Türkbayrak, Memorial Antalya Hastanesi Genel Cerrahi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alihan Gürkan ve ekibi tarafından yapılan başarılı whipple ameliyatı sonrası pankreasındaki tümörden kurtuldu.

Kitle damara yapışık olduğu için ameliyat edilemedi

Osman Türkbayrak yaşadığı karın ağrısı şikayetleri nedeniyle çeşitli merkezlere başvurdu. Midesine yönelik tedaviler uygulandı fakat ağrılarda azalma olmadı. Yapılan tetkikler sonucunda pankreasında 2,5 cm’e 4,5 cm boyutunda bir kitle olduğu anlaşıldı. Zaman kaybedilmeden whipple ameliyatına alındı. Ancak tümör, o bölgeyi besleyen damara yapışık olduğu için ameliyat gerçekleştirilemedi. Tümörün küçülmesi için kemoterapi tedavisi görmeye başladı ve 1,5 ay sonra tedavisi tamamlandı.

Oğlu sayesinde Prof. Gürkan’a ulaştı

Türkbayrak, kemoterapi tedavisinden sonra tümörün damar üzerinden çekildiği düşünülerek tekrar ameliyata alındı ancak damar üzerindeki kısmında bir değişiklik olmadığı ortaya çıkınca operasyon gerçekleştirilemedi. Bu kez de kemoterapi ile birlikte radyoterapi gördü. 1,5 ay süren tedavi sonrasında kendisine sadece kontrollere gideceği söylendi. Bu sırada oğlu ümidini kaybetmemişti ve pankreastaki kitlenin alınamaz olduğunun söylendiği durumlarda bile yapılan ameliyatları araştırdı. Bunun sonucunda da Prof. Dr. Alihan Gürkan’a ulaştı.

Umudu sayesinde üçüncü ameliyatı kabul etti

Türkbayrak’a, Prof. Dr. Alihan Gürkan ve ekibi tarafından whipple ameliyatı uygulandı ve damar üzerindeki tümör de başarılı bir şekilde alındı. Ameliyat sonrası pankreasındaki kitleden kurtulan Türkbayrak, tedavi sürecini ve mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: “Prof. Dr. Alihan Gürkan hocanın, bu tür zor ameliyatları yaptığını öğrendik. Bazı durumlarda damarı çıkarıp yerine başka bir damar yerleştirdiğini de biliyorduk. İki kez ameliyat olduğum için vücudum oldukça yıpranmıştı. Ancak sonucun iyi olacağını düşünerek üçüncü ameliyatı olmaya kara verdim. Şimdi kendimi çok iyi hissediyorum ve hocam ile ekibine sonsuz teşekkür ederim.”

Kemoterapi ve radyoterapi sonrasında ameliyat mümkün

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Alihan Gürkan da damara yapışık olan veya başka nedenlerle ameliyat edilemeyen pankreas tümörlerinde, kemoterapi ve radyoterapinin tedaviye önemli bir katkısının bulunduğunu söyledi ve Türkbayrak’ın ameliyat süreci hakkında şu bilgileri verdi: “Pankreas kanseri olan pek çok hasta, kemoterapi ile ameliyat edilebilir duruma geliyor. Kemoterapi ve radyoterapi almadan önce ameliyat şansı olmayan veya bu ihtimali zor olan hastamız, başarılı bir tedavinin ardından cerrahi şansını yakaladı. Özellikle pankreas kanseri gibi önemli bir hastalığın cerrahisinin, bu konuda uzmanlaşmış ekiplerce değerlendirilmesi ve damar üzerindeki tümörlerin çıkarılması konusunda tecrübe sahibi olunması önemlidir. Bu hastamız da kanser tedavisinin bir ekip işi olduğunun en iyi örneğidir.”