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Uçuk deyip geçmeyin

Dermatoloji Uzmanı Dr.Ata Nejat Ertek, vücudun her bölgesinde oluşabilen ama çoğunlukla dudakların dış yüzeyinde ve burun kenarında ortaya çıkan halk arasında uçuk olarak bilinen lezyonların “herpes simpleks” bir cilt sorunu olduğunu söyledi

Uçuk deyip geçmeyin

Dermatoloji Uzmanı Dr.Ata Nejat Ertek, vücudun her bölgesinde oluşabilen ama çoğunlukla dudakların dış yüzeyinde ve burun kenarında ortaya çıkan halk arasında uçuk olarak bilinen lezyonların “herpes simpleks” bir cilt sorunu olduğunu söyledi

28 Ekim 2017 Cumartesi 18:11
Uçuk deyip geçmeyin
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DERMATEC Polikliniği Dermatoloji Uzmanı Dr.Ata Nejat Ertek, virüs nedeniyle oluşan uçuğun, küçük kızarık kabarcıklar olarak meydana geldiğini belirterek, “Dudak uçuğu çıkmadan önce ağız çevresinde yada dudakta batma, yanma gibi şikayetler meydana gelir. Diğer şikayetler de 24 saat içinde kendini göstermeye başlar..Kaşınma, sızlanma veya yanma hissi gibi.. Uçuk virüsü,vücuda girip bir kere iltihap oluşturduktan sonra o bölgede var olan sinir düğümüne girer ve yerleşir.Özellikle vücudun zayıf olduğu anları yakalayarak o zaman çoğalarak yeniden varolur” dedi.
Uçuk virüsünün depresyon,stres,kabus görme gibi durumlarda ortaya çıktığını anlatan Dermatoloji Uzmanı Dr.Ata Nejat Ertek, “Bağışıklık sistemi zayıfladığında,kadınların adet dönemlerinde,deri bütünlüğü bozulduğunda(dudak çevresine çarpma, vurma, ısırma gibi), uyku bozukluklarında (aşırı uykusuzluk gibi..),yorgunluk olduğunda, çok fazla güneş ışığına ve zarar verici UV ışınlara maruz kalındığında, vücutta bir enfeksiyon oluştuğunda uçuk virüsü aktifleşebilir.Ayrıca anemi hastalıklarında bu cilt sorunu oldukça sık görülür. Uçuk virüsü bulaşıcıdır. Bu nedenle uçuğu olan kişiler kişisel eşyalarını (bardak,çatal,yastık,kaşık,havlu gibi..) başka kişilerle paylaşmamalıdırlar.Öpüşmekten ve uçuk olan bölgeye dokunmaktan da (uçuğu ellemek,kabuğu ile oynamak gibi..) uzak durmalılardır.Uçuğu olan ve makyaj uygulayan bayanlar makyaj yaparken yada makyajlarını çıkarırken çok dikkatli olmalılar,kesinlikle uçuğa el sürmemeliler. Uçuk tedavisinde bu virüsün tekrar etmesine sebep olan durum oldukça önemlidir.Bu sebeple tedavisi için mutlaka bir dermatoloji uzmanına görünülmelidir.” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Ata Nejat ErtekDermatolojiUçuk
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