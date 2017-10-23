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Tuzlanan bebekler beyin kanamasından ölüyor!

Çukurova'da bazı ailelerin kokmasın diye yeni doğan bebekleri tuzladığını belirten Çocuk Doktoru Prof. Nejat Narlı, bu yüzden birçok bebeğin sıvı kaybından beyin kanaması geçirip öldüğünü söyledi

Tuzlanan bebekler beyin kanamasından ölüyor!

Çukurova'da bazı ailelerin kokmasın diye yeni doğan bebekleri tuzladığını belirten Çocuk Doktoru Prof. Nejat Narlı, bu yüzden birçok bebeğin sıvı kaybından beyin kanaması geçirip öldüğünü söyledi

23 Ekim 2017 Pazartesi 17:14
Tuzlanan bebekler beyin kanamasından ölüyor!
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ANNE adaylarını uyaran Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nejat Narlı, bebeklerin çevreden duyulan bilgilerle değil, bir sağlık kuruluşundaki doktor tavsiyesi ile büyütülmesi gerektiğini vurguladı. 
Medimagazin'in aktardığına göre, yeni doğan bebeklerin genellikle aile büyüklerinin tavsiyesiyle tuzlandığını belirten Prof. Narlı, "Yeni doğan bebekler, aile büyükleri tarafından tuz veya zeytin yağı ile birlikte ovulup banyo ettirilerek; ağız, koltuk altı, kasık, dahil tüm vücuda sürülerek tuzlanmaktadır. Ne yazık ki ciltten emilen aşırı miktarda tuz, ciddi ve hayatı tehdit eden hipernatremi (kanda tuz oranının yükselmesi) ile sonuçlanabilmektedir. Bu nedenle yaşamını yitiren bebekler bulunuyor. Bebeğinizi kesinlikle tuzlamayın" dedi.
 
BEBEĞİ TUZLAMAK ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİR
Tuzlamanın genelde Adana ve Hatay çevresinde yapıldığını belirten Prof. Dr. Narlı şöyle konuştu:
"Özellikle bölgemizde doktor desteğini almayan bazı aileler tuzlamayı uyguluyorlar. Bebekleri doğar doğmaz kokmasın diye tuzluyorlar. Yeni doğan savunmasız bebeğin vücuduna sürülen tuz, sıvı kaybına neden oluyor. Böyle olunca bebeğini kendince korumaya çalışan aile, istemeden onun beyin kanaması geçirip ölmesine neden oluyor. Bazı soğuk bölgelerde de bebek doğar doğmaz vücudu toprak ile sarılıyor. Bu da bebeğin tetanos olmasına neden oluyor. Çoğu zaman da bebeğe doğduktan sonra birkaç kez ezan okunmadan anne sütü verilmiyor. Bebeğin gözüne iyi göreceği düşünülerek limon damlatılıyor. Yapılan bu işlemler hemen ters etki göstermezse de bir süre sonra sağlık problemleri olarak kendini gösteriyor."

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Adana Çukurova ÜniversitesiÇukurovaNejat NarlıBeyin Kanaması
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