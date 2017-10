Tuvalette sakın telefon kullanmayın

EV Hijyeni Uluslararası Bilimsel Forumu Profesörü Sally Bloomfield, insanlar tarafından evdeki en kirli alanların genelde klozetler ve yerler olarak düşünüldüğünü belirtiyor.

İngiliz The Sun gazetesine konuşan Bloomfield, "Bu düşünce doğru olsa bile, nasılsa buralara ellerimizle temas etmemeye özen gösteriyoruz. Bunun yerine asıl düşünülmesi gereken yerler, devamlı temas halinde olduğumuz alanlar olmalı.

Grip virüsü dışarıda birkaç dakika içinde ölebilir fakat norovirüs saatlerce, hatta kuru zeminde günlerce yaşayabilir" dedi

Peki, bu virüslerden korunmak için maske takmak dışında neler yapabiliriz? En önemlisi düzenli el yıkama alışkanlığı edinmek ve kapı kolları, cep telefonları gibi sürekli temas halinde olduğumuz kritik yüzeyleri temiz tutmak. İşte dikkat etmemiz gereken başka noktalar:

Tuvalette telefon kullananların oranı yüzde 90

Çoğu insan sosyal medyada gezinmek için tuvalet molalarını kullanıyor. Hatta, yapılan bir araştırmaya göre tuvalette telefon kullananların oranı yüzde 90’ı buluyor.

Londra Metropolitan Üniversitesi mikrobiyoloğu Doktor Paul Matewele, tuvaleti kullanmamız ile ellerimizi yıkamamız arasındaki zaman diliminde telefonlara dokunmanın hiç de iyi bir fikir olmadığını söylüyor.

Klozetler, kapı kolları, lavabolar ve musluklar; idrar yolları enfeksiyonlarına ve bağırsak hastalıklarına neden olabilecek "Escherichia coli" ve ishale sebep olan "Clostridium difficile" gibi mikroplarla dolu.

Dr. Matewelee göre, cep telefonları tehlikeli çünkü telefonlarımızı yanımızdan ayırmıyoruz, gittiğimiz her yere götürüyoruz hatta yemek yerken masamıza bile koyuyoruz.

Cep telefonları aracılığıyla bulaşan mikroplardan kaçınmak için, ellerinizi devamlı yıkamayı ve telefonlarınızı anti bakteriyel bezlerle silmeyi deneyin.

Mikropları barındırma için elverişli yerler: Çantalar

Çantanızdaki en kirli şeyin, mürekkebi akmış tükenmez kaleminiz ya da ağzı açık makyaj fırçanız olduğunu mu düşünüyorsunuz? Aslında iş pek de öyle değil.

Çantaların, cüzdanların ve para keselerinin "Escherichia coli" gibi mikropları barındırma açısından elverişli yerler olduğunu söyleyen Dr. Matewele, sözlerine şunları ekledi.

"Ellerimiz; çantalarla, para ve kredi kartlarıyla sürekli temas halinde. Bunun dışında insanlar yiyeceklerini bile çantalarına koyuyorlar ki bu durum çantalarda bakterilerin beslenebileceği mikroskopik besinler kalmasına sebep olabiliyor."

Çantadaki bakterilerin üremesi ve çoğalmasından korunmak için, çantalarınızı yere koymak yerine (özellikle de tuvalet yüzeylerine) bir askıya asmalı ve yemek yediğiniz yerlere koymamaya özen göstermelisiniz. Çantanızı düzenli olarak temizlemek de bu önemlerin içinde yer alıyor.



Virüslerin en çok işgal ettiği yerler: Televizyon kumandası

Televizyon kumandalarını koltuk minderinin arasında, yerde ve hatta köpeğinizin ağzında bile bulabilirsiniz.

Bu sebeple Virginia Üniversitesinde Dr. Owen Hendley tarafından yürütülen araştırmada çıkan sonuç şaşırtıcı değil: Kumandalar, virüsler tarafından en çok istila edilen yerler arasında.

Profesör Bloomfield, evde insanların temas ettiği her yerde mikrop olmasının muhtemel olduğunu belirtti.

Lamba anahtarları, kapı kolları, tuzluklar mikroplar açısından oldukça elverişli yerler.

Bloomfield, ellerini düzenli olarak yıkamayı alışkanlık haline getirmiş olan insanların kumanda gibi yerlerden hastalık kapma olasılığının düşük olduğunu söylerken,su ve sabunun olmadığı durumlarda ise el antiseptiğini öneriyor. Bloomfield'in bir diğer önerisi de ev için genel temizlik yapıldığında kumandanın da silinmesi.

Eve girerken ayakkabı çıkartmayanlar dikkat...!

Eğer eve girerken ayakkabınızı çıkarmayanlardansanız bu kısım sizi fazlasıyla ilgilendiriyor.

Houston Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada test edilen ayakkabıların yüzde 39'unda solunum yolları enfeksiyonlarından ölümcül hastalıklara kadar birçok istenmeyen duruma yol açabilen "Clostridium difficile" bakterisi bulundu.

Clostridium difficile bakterisi herhangi bir şekilde yutulduğunda birçok hastalığa neden oluyor.

Matewele, özellikle yerde dolanan küçük bebeklerin olduğu evlerde ayakkabı giyilmemesini öneriyor.

Bu durumu, çantalarınıza ayakkabı koyarken de göz önünde bulundurmalısınız.

Çantalarınıza ayakkabılarınızı koyarken, mikrop bulaşmaması için başka bir bez çanta kullanabilirsiniz.

Koli basili yuvası: Mutfak süngerlerleri

Bulaşık süngerlerinin kirleri arındırması gerekirken ABD'de bulunan NSF Sağlık Kuruluşunda yapılan bir araştırmada incelenen süngerlerin yüzde 75'inde koli basili bulundu.

Peki, süngerler neden bu kadar kirli?



Bloomfield'a göre, süngerler mikropların üremesi için ideal ortamlar çünkü besin atıklarının besleyici özelliği onlara uygun bir ortam sağlıyor.

Süngerlerin üzerindeki mikroplar hafif bağırsak ve cilt rahatsızlıklarına sebep olabiliyor.

Süngerlerden geçebilecek bakteriler içinse, mutfak süngerlerinizi haftada bir yüksek derecede yıkamanız ve ayda bir değiştirmeniz öneriliyor.

Ofislerde en kritik yerler

Dr. Matewele'den ofisindeki en kirli yerleri tespit etmesi istendiğinde ilk giren yerler ise;

1. Su sebili

2. Buzdolabı kapısı

3. Telefon

4. Klavye

5. Fotokopi düğmesi