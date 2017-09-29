'Türkiye’nin beslenme haritası çıkarılacak'

SAĞLIK Bakanı Ahmet Demircan, Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması tanıtım programı kapsamında Yenimahalle Atatürk Aile Sağlığı Merkezini ziyaret etti. Araştırma kapsamında Demircan, ankete katılarak boy ve kilo ölçümü yaptırmasının ardından kan verdi. Ölçümlerde Bakan Demircan’ın boyu 1,86.5, kilosu ise 91,5 kilogram çıktı. Demircan’ın beden kitle endeksi ise 26.1 olarak belirlendi. Daha sonra Bakan Demircan, basın mensuplarına ’Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması’ ile ilgili açıklamalarda bulundu. Önemli bir etkinliğin Ankara’da başlatıldığını belirten Demircan, “Türkiye’de daha önce de iki defa yapılmış olan önemli bir araştırmanın şimdi üçüncüsünü yapıyoruz. Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması 2017 adını verdiğimiz bu çalışma önemli bir hedefe dönük. Toplumumuzda ciddi bir şekilde gözlenen giderek artan kilo artışı ve hareket azlığı sorunuyla karşı karşıyayız.

Bunun doğurmuş olduğu sonuçlar sadece vücuttaki kilo artışıyla sınırlı kalmıyor, zaman içerisinde bu durumun üzerine eklenen gelişen hastalıklarla karşı karşıya bizi bırakıyor. Bunların önemlilerinden bir tanesi diyabet. Maalesef Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında diyabet sıralamasında ikinci sırada. Bu düşündürücü bizim için. Bir uyarı çanlarının çaldığı bir süreç olarak görmemiz lazım bunu. Bununla mücadele etmemiz lazım. Sağlık Bakanlığının temel görevi halkımızın sağlığını korumak ve bozulan sağlık durumunda ise tedavisini sağlamak, rehabilitasyonunu sağlamak. Bu koruyucu sağlık hizmetlerinin önemli bir alanını teşkil edecek bir konu. Çünkü sadece diyabete yönelik kalmıyor, obeziteyle, fazla kiloyla ilgili başka kronik hastalıklarla karşı karşıya kalıyoruz. Bunların toplumumuzun sağlığı üzerindeki olumsuz etkisi toplumun diğer bütün alanlarına da, diğer konulara da yansıyacak konular. Biz aşırı kilo ve obezite ve hareketsizliği bulaşıcı olmayan salgın hastalıklar olarak değerlendirebiliriz. Böyle bir tehlikeyle de mücadele etmemiz gerekir. Araştırmanın amacı toplumumuzun genel beslenme alışkanlıklarını 2010’da yapılan değerlendirmenin üzerine bir kere daha gözden geçirmiş olacağız” şeklinde konuştu.

“BESLENME DURUMUMUZ SÜT, ET GİBİ PROTEİN AĞIRLIKLI OLMUYOR, KARBONHİDRAT AĞIRLIKLI BESLENİYORUZ”

2010 çalışmalarında elde edilen rakamlarla ilgili bilgi veren Demircan, şunları kaydetti:

"Toplumumuzda fazla kilolu yüzde 35, bu büyük bir rakam. Obezite yüzde 30, özellikle hanımefendilerde biraz daha önde görünüyor. Beslenme durumumuz süt, et gibi protein ağırlıklı olmuyor, karbonhidrat ağırlıklı besleniyoruz. Bir de tuza karşı tedbirli değiliz. Tuz tüketiminde de maalesef ülkemiz belli bir rakamı aşıyor. Ekmek, tahıl, meyve tüketiminde ne durumdayız bunları göreceğiz. Bunları elbetteki bilim adamlarımız, Sağlık Bakanlığımız toplumla paylaşacak ve bunun yorumlarını yapacağız. Bunlara karşı çalışmalarımızı yürüteceğiz. Bu araştırmada üç tane soru kağıdımız var. TÜİK aracılığıyla tespit edilmiş araştırmaya dahil olan insanımız geldiğinde bu soruları cevaplayacak. Sorulardan sonra da kilo, boy ölçümü endeksi tespit etmek için ve aynı zamanda kan tahlili alınarak bu kan tahlili aracılığıyla kişinin beslenme ve beslenmesine bağlı olarak laboratuvar sonuçlarını gözden geçirmiş olacağız. Buna bağlı olarak da Türkiye’nin genel bir örneklemesini çıkarmış olacağız. Hacettepe Üniversitemiz, Kalyoncu Üniversitemiz bize bu konuda destek sağlıyor. Sağlık Bakanlığı olarak biz bu işin yürütücüsü olarak sürdürüyoruz. Aynı zamanda bu konudaki en büyük destekçimiz ve pay sahibimiz medya olacak. Medya bu konuyu halkımızda bir kereliğine değil, gerektiği şekilde sürekli bir şekilde paylaşırsa, halkımızın bu konuda uyarılması konusunda gereken desteği sağlarsa biz bu mücadelede önemli bir başarı elde ederiz. Bu toplulumuz ve ülkemiz için de sağlıklı faydalı sonuçlar doğuracaktır.”

“22 BİN KİŞİ ÜZERİNDE YAPILACAK BİR ÇALIŞMA”

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Demircan, bu araştırmanın tüm vatandaşları mı kapsadığı yoksa belli yaş aralığını mı kapsadığı sorusuna, “Bu TÜİK tarafından belirlenen araştırma. 15 yaş üzeri yetişkinlerde yüzde 2 hata payıyla 22 bin kişi üzerinde yapılacak bir çalışma. Elbette teste çocuklar da dahil olacak. Belli oranda çocuklarımızı da bu çalışmanın içine alıyoruz” dedi.

“ÜLKENİN TÜMÜNDE YAPILACAK VE HARİTA BU ŞEKİLDE ÇIKARILACAK”

Pilot uygulama yapıldığını belirten Demircan, “Şimdi bütün Türkiye’de yapılıyor bu çalışma. Ülkenin tümünde yapılacak ve harita bu şekilde çıkarılacak” dedi.

Bakan Demircan, araştırmanın ne zaman biteceğiyle ilgili ise kesin bir tarihin olmadığını ifade etti. 2010’da yapılan çalışmada diyabet oranlarının ne olduğunun sorulması üzerine Demircan, “Yüzde 10-11’e kadar çıkıyor. Bizde bu konuda toplumdaki çalışmalar yeterli olarak tamamlanmış değil. Bu çalışma bize yön verecek. Bunun da katkısı olacak. Ama yüzde 10-11’lik rakam çok yüksek Türkiye için. Avrupa’da ikinci olmamız işin vahametini gösteriyor. Bunu durdurmazsak diyabet karşısında biz sıkıntı içinde kalmış oluruz. Bunu çözmek zorundayız” açıklamasında bulundu.