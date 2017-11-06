'Türkiye robotik cerrahiyle organ naklinde dünya ikincisi'

BAKIRKÖY Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Volkan Tuğcu, "Birinci Palandöken Endoüroloji Günleri" kapsamında gittiği Erzurum’da yaptığı açıklamada, 8 yıldır robotik cerrahiyle 200'ün üzerine prostat ameliyatı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tuğcu, 1,5 yıl önce Hindistan'dan öğrendiği robotik cerrahi organ nakli yöntemiyle Türkiye'de 60 böbrek nakli yaptığını belirtti. Robotik cerrahiyle organ nakli yöntemini Türkiye'de nakil yapan ekiplerin yanı sıra Avrupa'dan gelenlere de öğrettiğini anlatan Tuğcu, şunları dile getirdi:



"Dünyada robotik cerrahi ile organ nakli işini araştırdığımda sadece Hindistan'da Dr. Alavat'ın yaptığını öğrenince onun yanına gittim ve bu işi öğrendim. Sonra Türkiye'ye döndüğümde robotik cerrahiyle nakil yapmaya başladım. Bu iş ülkeye hizmettir. Bizden sonra İspanya, Fransa ve Almanya gibi ülkeler de robotla böbrek nakli yapmaya başladı."



Prof. Dr. Tuğcu, normal açık ameliyatlarda böbrek naklinden sonra hastaların iyileşme süresinin uzadığını anlatarak, şöyle devam etti:



"Açık cerrahiyle organ nakli yapılan hastalar enfeksiyon bulaşmaması için maske kullanır ve bu hastaların bağışıklık sistemi sıfırlanır ki böbrek tutsun. Dolayısıyla bu durumda hastaların hem yara yerleri büyük olur hem de yaraların iyileşme süreci gecikebilir. Ama robotik cerrahiyle yara yerlerindeki kesiler en fazla 4 ya da 4,5 santim olur ve yara yeri küçük olduğundan iyileşme süresi çok kısa olur. Robotik cerrahiyle küçük damarları 15 kata kadar büyüterek görebiliyoruz ve bunlar hastanın kanamasının az olmasına sebep oluyor bu da ayrıca bir avantaj sağlıyor. Yine açık cerrahiyle ameliyat olan hastalar 15 gün civarında taburcu edilirken, robotik cerrahiyle organ nakli yaptığımız hastalar 3 veya 4 gün sonra taburcu ediliyor."



"PROSTATTA AÇIK CERRAHİ DÖNEMİ BİTTİ"



Robotla prostat ameliyatını çok sık yaptıklarını ifade eden Tuğcu, şunları kaydetti:



"Türkiye ve Avrupa'da nakil işi yapan ekipler robotik cerrahi ile organ naklini öğrenmek için bize geliyor. ABD'nin Vatikan Enstitüsü bizi eğitim merkezi olarak kabul etti. Robotik cerrahiyle böbrek naklini dünyaya yayacağız. Prostatta açık cerrahi dönemi bitti gibi, herkes artık robotik cerrahiye koşuyor. Böbrek nakli de onun gibi olacak, ama bunda tecrübe çok önemli. Şimdiye kadar bin 200'den fazla prostat ameliyatını robotik cerrahiyle yaptım. Sonra robotik cerrahiyle organ nakli işine geçtim."



Tuğcu, Avrupa Üroloji Topluluğuyla ortaklaşa Türkiye'deki organ nakli merkezlerine robotla organ nakli eğitimi vermeyi planladıklarını sözlerine ekledi.