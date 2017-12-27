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Türkiye MR çekiminde dünya birincisi!
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Türkiye MR çekiminde dünya birincisi!

Türkiye manyetik rezonans (MR) görüntüleme uygulamasında dünyada birinci olurken, bilgisayarlı tomografide ise sekizinci sırada yer aldı. 2016 yılında 110 milyon acil başvuru gerçekleşirken 11 milyon MR çekildi

Türkiye MR çekiminde dünya birincisi!

Türkiye manyetik rezonans (MR) görüntüleme uygulamasında dünyada birinci olurken, bilgisayarlı tomografide ise sekizinci sırada yer aldı. 2016 yılında 110 milyon acil başvuru gerçekleşirken 11 milyon MR çekildi

27 Aralık 2017 Çarşamba 17:00
Türkiye MR çekiminde dünya birincisi!
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MEDYA takip kuruluşu PRNet, Türkiye’nin sağlık haritasıyla ilgili medya araştırması gerçekleştirdi. PRNet’in OECD’nin son verilerinden ve medyada gerçekleştirdiği incelemelerden elde ettiği bilgilere göre, Türkiye manyetik rezonans (MR) uygulamasında dünya genelinde birinci, bilgisayarlı tomografi (BT) uygulamasında ise dünyada sekizinci sırada bulunuyor. Türkiye’de yılda bin kişiden 143’üne MR çekimi yapılırken, bu rakamı binde 114’le Almanya, 110 çekimle İngiltere, 96 çekimle Fransa takip etti. En az MR ise binde 15’le Şili’de çekildi.
"TÜRKİYE ANTİBİYOTİK KULLANIMI VE SEZARYENDE DE LİDER" 
Ajans Press’in medya verilerini incelediği araştırmada, 2016 yılında sağlık konulu 504 bin 341 yansıma tespit edilirken, bu rakam 2017’de 600 bin’in üzerine çıktı. Son iki yıl içerisinde sağlık harcamaları 10 bin’in üzerinde habere konu olurken, son yıllarda gözde hale gelen sağlık turizmi 43 bin 319 haberle medyada adından söz ettirdi. Medyada sağlık başlıklarında çıkan haberlerde dikkat çekici ayrıntılar belirlenirken, bir aile hekimine 3 bin 267 kişinin düştüğü bilgisi kuşkusuz en dikkat çekici sağlık başlıkları arasında yer aldı; MR’da dünya birinciliğinin yanında, Türkiye antibiyotik kullanımı ve sezeryanla doğumda da liderliği göğüslerken bu başlıklar da medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Manyetik RezonansMrPRNetOECD
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