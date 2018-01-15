Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 15 Ocak 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 15 Ocak 2018 Pazartesi
Günlük Burç Yorumu - 15...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 15 Ocak 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Ekmeksiz olmuyor, bir türlü doyamıyor musunuz? Unsuz ekmek tarifi
Unsuz ekmek tarifi

Türkiye dünyanın en obez dördüncü ülkesi

Türkiye dünyanın en obez ülkeleri sıralamasında dördüncü sırada yer aldı.Türkiye nüfusunun 3’te biri obez iken, 3’te biri aşırı kilolu diğer 3’te birlik kısım ise normal kilolu olarak kayıtlara geçti

Türkiye dünyanın en obez dördüncü ülkesi

Türkiye dünyanın en obez ülkeleri sıralamasında dördüncü sırada yer aldı.Türkiye nüfusunun 3’te biri obez iken, 3’te biri aşırı kilolu diğer 3’te birlik kısım ise normal kilolu olarak kayıtlara geçti

15 Ocak 2018 Pazartesi 09:53
Türkiye dünyanın en obez dördüncü ülkesi
banner404

MEDYA takibi kuruluşu Ajans Press, obezite üzerine inceleme gerçekleştirdi. Ajans Press’in Dünya Sağlık Örgütü verilerinden ve medyada yer alan haberlerden edindiği bilgilere göre, Türkiye dünyanın en obez ülkeleri sıralamasında dördüncü sırada yer aldı. Türkiye’de her 3 bireyden birisinin obezite sorunu yaşadığı belirlenirken, obezitenin her geçen yıl medyanın gündeminde yer alan önemli sağlık başlıklarından birisi olduğu belirlendi.

Türkiye’deki obez nüfus içerisinde kadınların erkeklere göre daha obez olduğu belirlenirken,obeziteyle alakalı son üç yıl içerisinde çıkan haberlerde önemli artış yaşandı. 2015 yılında 23 bin 726 olan haber sayısı, 2016 yılında 24 bin 608, 2017 yılında ise 30 bin 925 oldu.Haberler içerisinde uzman yorumları incelendiğinde, obezitenin özellikle yaşam tarzından kaynaklandığı ve düzensiz beslenme, hareketsiz yaşam gibi belli başlı faktörlerin obeziteye neden olan birincil etken olduğu belirlendi.

Obeziteyle beraber açlık da artışa geçti

Obezite risk durumu 1975 ile kıyaslandığında üç kat artmış durumda. Artışın bu şekilde devam etmesi halinde, dünya üzerinde 2025 yılında her 5 kişiden 1’inin obez olması öngörülüyor. PRNet’in Birleşmiş Millet verilerinden derlediği bilgilere göre, dünya üzerinde obez nüfusu her geçen yıl artarken, 2014 yılına kadar azalma eğiliminde olan “küresel açlık” bu yıldan itibaren artışa geçti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
ObezOBNEZİTETürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ekmeksiz olmuyor, bir türlü doyamıyor musunuz? Unsuz ekmek tarifi
Ekmeksiz olmuyor, bir türlü doyamıyor musunuz? Unsuz ekmek tarifi
Aslında şişman değilsiniz, sadece bağırsaklarınızda sıkışmış “DIŞKI” var!
Aslında şişman değilsiniz, sadece bağırsaklarınızda sıkışmış “DIŞKI” var!
Protein tozu takviyesi almak doğru mu?
Protein tozu takviyesi almak doğru mu?

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim