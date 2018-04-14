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Türkiye'de büyük tehlike! Her 5 kişiden biri...

Türk Cerrahi Derneği 2. Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin, Türkiye'de obezite nedeniyle acil ameliyat gerektiren 400 bin hasta olduğunu belirterek, "Ciddi manada sağlıkları riske giriyor. Obezite ve diyabet ölüm riskini arttıran bir hastalıktır." dedi

Türkiye'de büyük tehlike! Her 5 kişiden biri...

Türk Cerrahi Derneği 2. Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin, Türkiye'de obezite nedeniyle acil ameliyat gerektiren 400 bin hasta olduğunu belirterek, "Ciddi manada sağlıkları riske giriyor. Obezite ve diyabet ölüm riskini arttıran bir hastalıktır." dedi

14 Nisan 2018 Cumartesi 22:51
Türkiye'de büyük tehlike! Her 5 kişiden biri...
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ŞAHİN, Türk Cerrahi Derneğince Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi’ndeki  bir otelde düzenlenen 21. Ulusal Cerrahi Kongresi ve 16. Cerrahi Hemşireliği  Kongresi kapsamında yapılan basın toplantısında, obezitenin insanlığın en önemli  sağlık sorunlarından olduğunu söyledi.

Obezitenin tek başına kilo artışı anlamını taşımadığına, beraberinde  hastalıklar da getirdiğine işaret eden Şahin, dünyada dört insandan birinin obez olduğuna dikkati çekti. Türkiye'de 5 kişiden birinin obez olduğunu aktaran Şahin, obezite için  en önemli risk faktörünün beslenme olduğunu dile getirdi.

Şahin, kalori değeri yüksek, fabrikalarda işlenmiş rafine gıdaların  tüketildiğini belirterek, şöyle konuştu:   "Normalde sindirim sisteminin yapması gereken görevi biz fabrikalara  yaptırıyoruz. Biz fabrikalar tarafından hazmedilmiş, sindirilmiş gıdaları  alıyoruz. ön bağırsakta emilim işlemi yapıyor, gıdalar arka bağırsağa ulaşmadığı  için obezite başlıyor. Bir türlü doyma hissi oluşmuyor. Diyabet de obeziteye  bağlı arttı. Türkiye'de 8 milyon civarında diyabetli hasta olması ön görülüyordu.  Biz şimdiden 2030'larda olmamız gereken rakam olan 12 milyon diyabetli hastaya  ulaşmış durumdayız. Rakam da giderek artıyor. Bu büyük bir tehlike arz ediyor.  Diyabet beraberinde tüm organları, orta çaplı damarları, görmeyi, böbrekleri,  ayakları etkiliyor. Yüksek tansiyon, uyku bozukluğu ortaya çıkıyor. Obeziteyi de  üstüne koyduğumuz zaman ülke ekonomisi ciddi bir maliyet gerektiriyor. Ülkemizde  obezite nedeniyle acil ameliyat gerektiren 400 bin hasta var. Ciddi manada  sağlıkları riske giriyor. Obezite ve diyabet ölüm riskini arttıran bir  hastalıktır." Dernek Genel Sekreteri Prof. Dr. Ömer Alabaz ise obezite ve  transplantasyon cerrahisi ile sağlık turizmi kapsamında yurt dışından hasta  gelebileceğini söyledi.

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Son Güncelleme: 14.04.2018 22:59
Anahtar Kelimeler:
Türk Cerrahi DerneğiProf. Dr. Mustafa ŞahinObezite Ve Diyabet
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