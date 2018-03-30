Türkiye antibiyotikte liderliği bırakmıyor

WashIngton’da bulunan Hastalık Dinamikleri, Ekonomisi ve Politikaları Merkezi’nin (CDDEP) raporuna göre, 2000 ile 2015 yılları arasında antibiyotik kullanımı yüzde 65 artış gösterdi. 76 ülke baz alınarak hazırlanan raporda, günlük antibiyotik tüketiminde tamamlanmış doz 2010 yılında 21,1 milyar olurken, 15 yıl sonra bu sayının 34,8 milyara yükseldiği belirlendi. Antibiyotik kullanımıyla ilgili geçtiğimiz yıl 15 bin 349 haber çıkışı tespit edilirken, bu rakam bu yıl 4 bin 135 olarak belirlendi. Medyaya yansıyan haber başlıkları ve uzman yorumları incelendiğinde, antibiyotik kullanımının 2030 yılına kadar dünya genelinde yüzde 200 artış göstereceği ve antibiyotiklere karşı dirençli bakterilerin büyük sorun teşkil edeceği dikkat çeken başlıklar arasında yer edindi. Genel antibiyotik tüketimi yoksul ve kalkınmanın eşiğindeki ülkelerde daha fazla görülürken, 15 yılda yüzde 114 oranında arttığı saptandı. Antibiyotik kullanımında ilk sıralarda Türkiye, Tunus, Cezayir ve Romanya gibi ülkelere yer aldı. Buna karşın, zengin sanayi ülkelerinde genel antibiyotik tüketimi sadece yüzde 6 oranında artış gösterdi.