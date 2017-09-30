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Türk bilim insanları: Kansere çare bulduk

Afyon Kocatepe Üniversitesinde bir grup bilim adamı kanseri engelleyen ve hayatı uzatan doğal ve bitkisel bir karışım yaptı.

Türk bilim insanları: Kansere çare bulduk

Afyon Kocatepe Üniversitesinde bir grup bilim adamı kanseri engelleyen ve hayatı uzatan doğal ve bitkisel bir karışım yaptı.

30 Eylül 2017 Cumartesi 12:41
Türk bilim insanları: Kansere çare bulduk
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VETERİNER Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalında görevli Prof. Dr. İbrahim Demirkan karışımın antep fıstığı reçinesi, sumak reçinesi, polen, çörek otu tohumu, nar kabuğu ve zeytinyağı kombinasyonundan oluştuğunu ifade etti. Demirkan “100 fareye Ehrlich sıvı kanser hücresi (meme kanseri hücresi) verildi. Hazırladığımız AK27 bitkisel küründen birinci grup fareye kanser oluşturmadan önce, ikinci grup fareye kanserojen madde ile aynı anda ve üçüncü gruba ise kanser oluşturulduktan sonra verildi. Farelerde yüzde 100’ün üzerinde iyileşme görüldü. Ürünü insanların tüketmesinde herhangi bir mahzur bulunmuyor” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Afyon Kocatepe Üniversitesiİbrahim Demirkan
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