Tüp bebek tedavisinde son gelişmeler

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Turgut Aydın, tüp bebek tedavisindeki yardımcı uygulamaları sizler için anlattı. Tüp bebek tedavisindeki en yeni gelişmeler ile başarı oranlarının artması ailelerin de umudunun artmasını sağlıyor. Tüp bebek sahibi olmak isteyen ailelerin en son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olması bebek sahibi olma hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olabilir.

ERA testi nedir, faydaları nelerdir?

En yeni tüp bebek tedavi yöntemlerinden birisi olan ERA testi, embriyo transferinden önce anne adayının rahminden örnek alınmasıyla başlar. Daha sonra ise örnek rahim dokusunun embriyonun tutunma açısından uygunluğu değerlendirilir. Bu değerlendirme sırasında embriyonun tutunabilirliği açısından 230’dan fazla gen üzerinde araştırma yapılır. Böylece rahmin embriyoyu kabul etme yeteneği ve kabul etme süresi tespit edilebilir. ERA testi, tüp bebek tedavisinde başarı oranını artıran oldukça etkili bir tedavi yöntemidir.



Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT) nedir, faydaları nelerdir?



Tekrarlayan tüp bebek tedavilerinde başarısızlıkta rol oynayan en önemli faktörlerden biri de embriyolardaki kromozom bozukluklarıdır. PGT ile embriyolardan anne rahmine verilmeden önce alınan 1 veya 2 hücrenin genetik incelenmesi ile sağlıklı olanlar tespit edilip transferi gerçekleştirildiğinde, hamilelik şansının arttığı bilinen bilimsel bir gerçektir. Ayrıca bu yöntemle, ailesel genetik hastalıklar da tespit edilip sağlıklı embriyolar transfer edilerek sağlıklı bir bebeğin dünyaya gelmesi de sağlanabilmektedir. PGT ile embriyoya hiç zarar vermeden mikrocerrahi aracılığıyla örnek hücre alınır. Alınan örnek hücre, gen ile kromozom açısından araştırılarak hücrenin sağlıklı olup olmadığı belirlenir. Kapsamlı kromozomal tarama ile embriyo biyopsisi, embriyonun 5. gününde yapılır. Bu sayede embriyo, daha kapsamlı ve detaylı şekilde araştırılabilir.



IMSI nedir, faydaları nelerdir?



Mikroenjeksiyon yöntemi ile döllendirme işleminde sperm hücreleri, mikroskop altında 600 kat büyütülerek incelenebilmektedir. Bu sayede şekil bozuklukları görülebilmekte ve daha sağlıklı olan sperm hücresi tespit edilebilmektedir. IMSI yönteminde ise sperm hücresi 8.000 kata kadar büyütülebilmektedir. Böylece, sperm hücrelerinin daha ayrıntılı incelenmesine ve daha sağlıklı bir şekilde seçilmesine olanak tanımaktadır. IMSI yöntemi, en sağlıklı sperm hücresi başarılı bir şekilde belirlenebilmektedir. Özellikle erkek kısırlıklarında oldukça başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir.



Vitrifikasyon nedir, faydaları nelerdir?



Vitrifikasyon, embriyonun en gelişmiş teknoloji ile dondurulmasıdır. Tüp bebek tedavisinde amaç, en az sayıda kaliteli embriyo ile sağlıklı bir hamilelik elde etmektir. Transfer sonrası kalan kaliteli embriyoların dondurularak saklanması, ilerleyen dönemlerde bebek sahibi olmak isteyen çiftler için ilave bir şanstır. Bu saklanan embriyoların ileride tekrar çözülerek transfer edilmesi ile taze embriyo transferine yakın başarı şansı vardır. Geçmişte embriyo dondurma işleminin başarı şansı oldukça düşük olduğu için yeni yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemlerden en başarılısı olan ve embriyolar çözündükten sonra yüzde 95 oranında canlılığa sahip olan embriyolar, tüp bebek tedavisinde başarı şansını artırmaktadır. Virtifikasyon yöntemi ile hızlı dondurma işlemi yapılabilmekte ve bebek sahibi olma şansı artırılabilmektedir.



EmbryoScope nedir, faydaları nelerdir?



Tüp bebek tedavisinde çiftlerden elde edilen üreme hücreleri, laboratuvar ortamında döllendirildikten sonra, embriyolar inkübatörlerde muhafaza edilir. Bu kültür ortamı, anne rahmi koşullarını ısı, nem ve gaz açısından taklit etmektedir. Bu sayede de sağlıklı bir gelişme ortamı oluşturulabilmektedir. EmbryoScope olarak adlandırılan yeni bir yöntem ile inkübatörler içerisine kamera sistemi yerleştirilir. Bu sayede embriyolar, dış ortamla temas etmeden kültür ortamlarında devamlı olarak izlenebilmektedir. Bu sayede embriyoların kontrol edilmesi daha sağlıklı ve devamlı olarak gerçekleşmekte, hücre bölünmeleri hakkında daha iyi fikir edinilebilmektedir. Dinamik embriyo görüntüleme yani EmbriyoScope yöntemi, embriyolar hakkında bilinmeyen birçok faktörün keşfedilmesini sağlayarak gebelik oranlarının artmasına yardımcı olmuştur.



İntrauterin PRP infüzyonu



İntrauterin PRP infüzyonu, zayıf cevabı olan ince endometriyum için yeni bir yöntemi temsil eder. Trombosit bakımından zengin plazmanın (PRP), endometrial büyümeyi teşvik eder ve ince endometriyumlu hastaların gebelik sonuçlarını iyileştirilmesini sağlar.

