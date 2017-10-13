Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 28°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
105537
ALTIN
152.089
DOLAR
3.6513
STERLİN
4.8491
EURO
4.3195
Evlat edinen anneler de emzirebilecek!
Evlat edinen anneler de emzirebilecek!
Tavukkarasına biyonik gözle hayat ışığı!
Tavukkarasına biyonik gözle hayat ışığı!
Tromboz hayatı tehdit ediyor!
Tromboz hayatı tehdit ediyor!
banner468

Tromboz hayatı tehdit ediyor!

Tromboz, damar içinde trombüs olarak adlandırılan pıhtının sebep olduğu tıkanıklık ile seyreden yaşamı tehdit edebilecek derecede önemli bir olay

Tromboz hayatı tehdit ediyor!

Tromboz, damar içinde trombüs olarak adlandırılan pıhtının sebep olduğu tıkanıklık ile seyreden yaşamı tehdit edebilecek derecede önemli bir olay

13 Ekim 2017 Cuma 13:31
Tromboz hayatı tehdit ediyor!
banner404

13 Ekim bu olayın sebep olduğu hastalıklara dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak üzere “Dünya Tromboz günü” olarak ilan edilmiştir.
 
Tromboz bir atardamarın ya da toplardamarın içinde gerçekleşebilir ve bu damarın beslediği organa göre de değişik belirtiler verebilir. Örneğin koroner arter olarak adlandırılan kalbe ait bir atardamar içinde tromboz nedeniyle oluşan tıkanıklık kalp enfarktüsüne sebep olur. Benzer şekildeki aynı olay beyin atardamarında gerçekleşmişse beyin enfarktüsüne sebep olur. Bunun akabinde vücudun ilgili bölgelerinde felç oluşabilir.
 
Tromboz bir toplardamar içinde de oluşabilir. En sıklıkla da bacak toplardamarında olur. Yüzeydeki toplardam­arlarda varis oluşumu ile beraber seyredebilir, daha az tehlikelidir. Ancak derin ven trombozu dediğimiz şekilde derin­deki damarlarda oluşmuşsa buradan kopan kan pıhtısı (trombüs) damar yoluyla kan içinde kalbe doğru ilerler, kalpten geçerek pıhtı akci­ğer atardamarına ulaşır. Akciğer (Pulmoner) embolisi dediğimiz ölümcül hastalığa yol açabilir.
 
TROMBOZ OLUŞUMUNU HANGİ ETKENLER KOLAYLAŞTIRIR?
 
Rodolf Virchow isimli bilim adamı tarafından tarif edilen ve Virchow triadı olarak adlandırılarak 3 ana başlık altında toplanan sebepler şunlardır:
 
-Kan akışının yavaşlaması.
 
-Kan yapısının bozulması.
 
-Damar iç yapısının bozulması.
 
Uzun süren yatak istirahati veya uzun mesafeli seyahat sebebiyle hareketsiz kalmak, kalbin pompa yetersizliği kanın akış hızında yavaşlamaya sebep olur. Ayrıca pıhtılaşma faktörleri ile ilgili bazı kan hastalıkları, bazı hormon tedavileri, sigara, enfeksiyon, kanser nedeniyle de kanda pıhtılaşmaya yatkınlık olabilir. Gebelik ve obezite gibi bu olayı kolaylaştıran sebeplerin yanı sıra diabet, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği gibi damar iç yapısını bozan sebepler de tromboza yatkınlığı artırır. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
TrombozDamarTrombüsDünya Tromboz Günü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tavukkarasına biyonik gözle hayat ışığı!
Tavukkarasına biyonik gözle hayat ışığı!
Evlat edinen anneler de emzirebilecek!
Evlat edinen anneler de emzirebilecek!
Sezaryen doğumlar obeziteye mi yol açıyor?
Sezaryen doğumlar obeziteye mi yol açıyor?

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim