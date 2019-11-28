Torbaya inmeyen testis kısırlık ve kansere yol açıyor

ANNE karnındaki bebekte testisler, karın içinde böbrek komşuluğunda gelişmeye başlıyor. Doğuma yakın dönemde testisler karından aşağı doğru inerek kasık kanalından geçiyor ve her iki taraftaki torbalara yerleşiyor. Testislerin normalde bulunması gereken torbalar içine yerleşememesi durumuna 'inmemiş testis' deniyor. Bu durum çoğu zaman tek tarafta bazen de iki tarafta birden oluşuyor. Testis çoğunlukla kasık kanalı içinde kalırken, bazen de kanalın dışında bir yerde veya karnın içerisinde kalabiliyor.Memorial Sağlık Grubu Medstar Topçular Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümü'nden Op. Dr. Selim Demirezen, inmemiş testis ve cerrahi tedavisi hakkında bilgi verdi. Yumurtaların zaman zaman torbanın yukarısına kaçmasına 'utangaç testis' (retraktil testis) denildiğini belirten Dr. Demirezen, "Soğuğa maruz kalma, çocuğun alt kısmına dokunulması, stres durumlarında testis kasıklara doğru kaçarak ortadan kaybolur. Fakat sıcağa maruz kalındığında, ateş, banyo sırasında, uyurken bakıldığında çoğunlukla testisler torbadadır. Bunların çoğu medikal veya cerrahi tedavi gerektirmez. Ancak 3 veya 6 aylık aralıklarla çocuk cerrahisi uzmanı tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir" dedi.



ANNE KARNINDA OLUŞUYOR



Testisin bir ya da ikisinin gelişmemesi ve yok olması durumuna 'atrofik testis' denildiğini anlatan Dr. Demirezen, "Testisin anne karnında gelişimi sırasında oluşabilecek olumsuzluklar testisin çürümesine ve yok olmasına neden olabilmektedir. Bu durumda testisin karın içinde olmadığının kanıtlanması gerekir. Laparoskopi yapılarak karın içinde testisin olmadığı gösterilmelidir. Eğer testis varsa, testis damarları ve sperm kanalının uzunluğunun izin verdiği yere kadar testis indirilir. İnmemiş testiste testisin ameliyatla torbaya indirilmesinin en önemli amacı kısırlığın önlenmesidir. 1 yaşa kadar testislerin kendiliğinden torbaya inme şansı olduğu için ameliyat gerekmeyebilir. Ancak 1 yaşına kadar hala torbaya inmediyse ameliyatla indirilmelidir" diye konuştu.



KISIRLIK VE KANSER GELİŞME RİSKİNİ ENGELLEMEK İÇİN CERRAHİ ŞART



Dr. Selim Demirezen, ameliyatla kısırlık riski tamamen ortadan kalkmadığı ama en aza indirildiğini söyledi. Ameliyatın ikinci önemli nedeninin ise kanser riskini engellemek olduğuna değinen Dr. Demirezen, "İnmemiş testisli hastaların testislerinde ileride kanser gelişme riski normal erkeklere oranla 15 kat daha fazladır. Bu risk operasyon sonrası da değişmez, ancak testisin takibinin hasta tarafından da yapılabileceği bir bölgeye indirildiğinden erken tanıya imkan sağlar. Bununla birlikte inmemiş testisli hastaların yüzde 75-80 kadarında ameliyatta kasık fıtığı da tespit edilmektedir. Ameliyat ile kasık fıtığı onarımı da yapılmaktadır" dedi.



ASIL TEDAVİ CERRAHİDİR



Testisin torbanın hemen yukarısında olması gibi çok sınırlı bazı durumlarda hormonal tedaviyle testislerin kısmen torbaya inmesinin sağlanabildiğini kaydeden Dr. Demirezen, "Ancak bu tedavi, çocukların çok küçük yaşta cinsiyet hormonları almalarına neden olduğu için önemli bazı yan etkilere yol açabilir. Bu tedavilerden sonra peniste büyüme ve kıllanma gibi durumlar görülebilir. Gerçek inmemiş testisli çocuklarda asıl tedavi, cerrahi girişimle testisi torbaya indirmektir" dedi.



Dr. Demirezen, inmemiş testis ameliyatından sonra çocuklar aynı gün taburcu edildiğini belirterek, "Hastanın hareket etmesinde ve yürümesinde bir sakınca yoktur. Torbada şişlik ve sertlik birkaç hafta devam edebilir, sonra kendiliğinden geçmektedir" dedi.