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Tiryakiliği beyinde bitirecek hücre bulundu!

Bilim insanları sigara bağımlılığını ortadan kaldırmak için çalışmalarına devam ediyor. Rockefeller Üniversitesi’nden bilim insanları, özellikle nikotine tepki veren küçük bir beyin hücresi grubunun tespit edildiğini açıkladı

Tiryakiliği beyinde bitirecek hücre bulundu!

Bilim insanları sigara bağımlılığını ortadan kaldırmak için çalışmalarına devam ediyor. Rockefeller Üniversitesi’nden bilim insanları, özellikle nikotine tepki veren küçük bir beyin hücresi grubunun tespit edildiğini açıkladı

02 Ocak 2018 Salı 10:50
Tiryakiliği beyinde bitirecek hücre bulundu!
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BİLİM insanları, nikotine tepki veren küçük bir beyin hücresi grubu tespit etti. Bu gelişmenin bağımlılığın temel sebebini ortaya koyabileceği ve ileride de bağımlılığın ortadan kaldırılması için yeni tedaviler bulunmasına katkı sağlayabileceği kaydedildi. 
ABD'li araştırmacılar, nikotin bağımlılığının arkasında yatan beyin mekanizmalarını, bağımlılıkla savaşmak için umut olarak görüyorlar. Araştırmacılar, nikotin bağımlılığının arkasında yatan beyin mekanizmalarını tespit etti ve insanların sigarayı bırakmalarına yardımcı olacak çözümler bulmanın önünü açtı. 
 
Rockefeller Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre; kronik bir şekilde nikotine maruz kaldıktan sonra beyin hücrelerinin küçük bir bölümünün aktivitelerinin değiştiği gözlemlendi. Araştırmada ortabeyinde bulunan iki küçük bölgeye odaklanıldı. Birbirine bağlı bu iki bölge, madde bağımlılığıyla ilişkili olarak biliniyor. Ayrıca, nikotinin kana karıştığında ve beyne doğru ilerlediğinde tutunduğu alıcılar da bu bölgelerde bulunuyor. 
 
Yapılan çalışmanın sonucuna göre insanların nikotin bağımlılığına dair fikir elde edilebileceği düşünülüyor. Şimdi beynin hangi bölgesine odaklanmaları gerektiğini keşfeden bilim insanları, nikotin bağımlılığıyla başa çıkmak için yeni yollar aramak üzere beynin Amigo1 nöronlarını yönetmeye çalışacak.
 
Çalışma ABD Tıp Dergisi Ulusal Bilim Akademisi Bildirileri Kitabı'nda (PNAS) yayınlandı.

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Anahtar Kelimeler:
ABDPNAS
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