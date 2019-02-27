'Tiroidi hafife almayın'

DOÇ. Dr. Karabulut, tiroit hastalığının en çok Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinin göller yöresinde görüldüğüne dikkati çekerek Alanya’da da bu rahatsızlığa sıkça rastladıklarını söyledi.

TİROİT HASTALIĞI NEDİR, NASIL ANLAŞILIR?

Karabulut, “Guatr, tiroit bezinin iltihaplanması ya da aşırı büyümesi sonucu işlevlerini tam olarak yapamaması neticesinde ortaya çıkan bir hastalıktır. Tiroit hastalıklarında muayene dışında kan tetkikleri, ultrason ve gereken hastalarda tiroit ince iğne aspirasyon biyopsisi yapılmaktadır. Biz genel cerrahi uzmanları hastalığı değerlendirirken yutma zorluğu, nefes almada zorluk, tiroit bezindeki kitlenin yaptığı şişliğe bağlı ağrılar olup olmadığını, kanser şüphesi var mı, tiroit bezi fazla ya da az çalışıyor mu diye kontrol ederiz. Hastanın durumuna göre ameliyat kararı veririz.

HANGİ DURUMLARDA AMELİYAT DÜŞÜNÜLÜR?

Değişik şekillerde bulunabilen guatr hastalığı basit, yaygın, zehirli, zehirsiz gibi çeşitlere ayrılmaktadır. Bezin çok çalışması durumuna hipertiroidizm deriz. Hipertirodizm eğer radyoaktif iyot tedavisiyle, ilaç tedavisiyle kontrol altına alınamıyorsa bu hastalıkta ameliyat düşünmeye başlarız. Tiroit bezi hastalığında kanser şüphesi veya kanser gelişmesi durumunda ise nodülün boyutuna bakmaksızın hastada ameliyat planlarız.

AMELİYATIN RİSKLERİ VAR MIDIR?

Her ameliyat gibi guatr hastalığının da riskleri bulunmaktadır. Ses tellerine giden sinirleri hareket ettiren sinirlerin yaralanması sonucu; yutma zorluğu, ses kısıklığı, sesin kalitesinde bozulma gibi sorunlar gelişebilmektedir. Ancak operasyonu düşündüğümüz hastaların ameliyat edilmemesi çok daha risklidir.

TİROİT BEZİ HASTALARI NASIL BESLENMELİDİR?

İyodun kullanıldığı yerlerde tiroit bezi hastalıklarında çok ciddi bir azalma olduğu saptanmıştır. Bunun üzerine iyodun kullanılması ön plana çıkmaktadır. Peki, iyodun kullanılmasında ne gibi avantajlar vardır? Hem kanserin gelişmesine hem de guatrın gelişmesinde iyodun tek başına hastalığı kontrol altına aldığı görülmüştür. İyodun yetersiz olduğu yerlerde ise iyotlu tuz kullanılmalıdır. Eğer zehirli bir guatrınız varsa bu durumda iyodu kısıtlamaya kadar gidebilmekteyiz. Bunun dışında hastalarımız lahana, havuç, pancar gibi besinlerden uzak durmalıdır. Bu besinler tiroit bezinin büyümesine neden olmaktadır. Her şeyden önce kendi kendinizin doktoru olun. Vücudunuzu tanıyın. Bizler sizlerin sağlığı için burada olmaya ve takipçiniz olmaya devam edeceğiz“ diye konuştu” dedi.