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Tiroid ameliyatında boyundaki ize son

Antalya'da Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cumhur Arıcı ve ekibi tarafından koltuk altından girilerek izsiz tiroid ameliyatı yapıldı. Prof. Dr. Arıcı, bu yöntemle hastalarda ameliyat izinin olmayacağını söyledi.

SAĞLIK 05.11.2019, 14:27
Tiroid ameliyatında boyundaki ize son
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UZAK Doğu ülkelerinde oldukça yaygın olan ve Vietnam’da şimdiye kadar 5 binden fazla kişiye uygulanan Endoskopik Tiroidektomi (Kapalı) yöntemle tiroid ameliyatı, Antalya'da yapılmaya başlandı. Konuyla ilgili bir basın açıklaması yapan Lara Anadolu Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cumhur Arıcı, Türkiye’de meme başından ilk guatr ameliyatını 2014 yılında Prof. Dr. Ayhan Mesci ile birlikte gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, Türkiye’de 150-200 civarında gerçekleştirilen ameliyatın yaklaşık 3’te 1’inin kendi ekibi tarafından yapıldığını bildirdi. Açıklamaya Vietnamlı ve Azerbaycanlı doktorlar da katıldı. Toplantıda Prof. Dr. Cumhur Arıcı, Vietnamlı doktorlar Prof. Dr. Son Nguyen ile Prof. Dr. Phan Hoang Hiep’e sertifikaları verildi.

İki hastaya uygulandı
Bu yöntemi iki hastaya uyguladıklarını ve yüzde 100 başarı sağladıklarını kaydeden Prof. Dr. Cumhur Arıcı, "Hastalarımızda ameliyat endikasyonu iğne biyopsisi ile kanser şüphesi saptandı. İlk hastamıza 'ABA-Axillary breast approach' olarak isimlendirilen yöntemle yani meme başından ve koltuk altından yapılan iki küçük kesi ile ikinci hastada da 'Toetva' olarak isimlendirilen ağız içinden, dudak mukozasından yapılan kesi ile ameliyat gerçekleşti. Buradaki amaç hastanın boyun kısmında iz bırakmadan ameliyatları yapabilmekti" diye konuştu.

"Boyunda iz olmuyor"
Klasik tiroid ameliyatlarının boyun ön bölgesinden yapılan bir kesiyle gerçekleştirildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Cumhur Arıcı, "Hastalar açısından boyun bölgesindeki iz rahatsızlık yapabiliyor. Karın veya göğüs gibi görünmez bir bölgede yapılan ameliyat belki hastayı rahatsız etmiyor ama boyun bölgesindeki çok küçük bir kesi bile hasta açısından rahatsızlık veriyor. O nedenle Endoskopik Tiroidektomi dediğimiz meme başından, koltuk altından ya da ağız içinden yapılan ameliyatlar son yıllarda popüler olmaya başladı. Bu ameliyatların ilk popüler olduğu yer Uzak Doğu. Özellikle Vietnam başta olmak üzere Uzak Doğu’da çokça yapılıyor. Yaptığımız ameliyatın diğer ameliyatlardan farkı, boyun bölgesinde herhangi bir izin olmaması” dedi.

"Vietnam'da 5 binden fazla ameliyat"
Antalya’da çok iyi ağırlandıklarını belirterek hastane yönetimine teşekkür eden Vietnamlı doktor Prof. Dr. Son Nguyen ise, “Bütün dünyada tiroid sorunu biliniyor. Bazı vakaların ameliyat edilmesi gerekiyor. Daha öncesinde açık cerrahiyle çözüm buluyorduk. 2003 yılından itibaren Vietnam’da kapalı tiroidektomi yapılmaya başlandı. 5 binden daha fazla kişiyi tiroidektomi yöntemiyle ameliyat ettik. Hastanede 4 doktorumuz da bizim yanımıza gelerek bu ameliyat konusunda bilgi aldı. Onlar da Türkiye’ye dönünce cerrahilere başladı. Buraya geldiğimiz için çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

"Türkiye tiroid cerrahisinde iyi konumda"
Antalya'da 'endoskopik tiroidektomi' konusunda başarılı çalışmalar yapıldığını, Türkiye'nin tiroit cerrahisinde çok iyi konuma geldiğine dikkat çeken Prof. Dr. Cumhur Arıcı, Antalya'da ilk kez denenen 'izsiz tiroidektomi' yönteminin iki hastaya uygulanması sırasında Vietnam'dan gelen ve dünyanın en tecrübeli hekimlerinden Prof. Dr. Son Noguyen ve Prof. Dr. Pihan Hoang Hiep'in bulunduğunu da kaydetti. Bundan sonra Vietnam'la bu alanda işbirliği yapacaklarına değinen Prof. Dr. Cumhur Arıcı, "Bu yöntem ile ülkemizde bugüne kadar 150 civarında ameliyat yapıldı. 60'ı benim liderliğimde ekip arkadaşlarım tarafından gerçekleştiril. Bu konuya emek harcayan arkadaşlarım Op. Dr. Demet Sarıdemir, Op. Dr. Kubbettin Altun ve Op. Dr. Hasan Çalış'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

#Antalya #tiroid ameliyatı #iz #Prof. Dr. Cumhur Arıcı #antalya haber #Antalya Sağlık
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