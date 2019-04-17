Tırnaklardaki koyu çizgilere dikkat!

Türk Dermatoloji Derneği Tırnak Hastalıkları Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Fatih Göktay, el ve ayak tırnaklarında aniden ortaya çıkan kahve ve siyah renkli çizgilerin "tırnak melanomu" olarak adlandırılan kanserin işareti olabileceği uyarısında bulundu

Tırnaklardaki koyu çizgilere dikkat!
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PROF. Dr. Göktay, yaptığı açıklamada, el ve ayakların  güzel görünmesinde en önemli etkenlerden birisinin tırnaklar olduğunu belirterek,  bu nedenle tırnak bakımının doğru yapılmasının hem sağlık hem de estetik açıdan  önem taşıdığını söyledi.  
Tırnaklarda beliren şekil bozukluklarının bazen gözden  kaçırılabildiğini ifade eden Göktay, buralardaki koyu renkli çizgilerin, önemli  sağlık sorunlarının habercisi olabileceğine dikkati çekti.
 
 Prof. Dr. Göktay, deride bulunan ve kişilerin ten rengini belirleyen  "melanin" adlı kahverengi-siyah renkli boyanın, "melanosit" isimli hücreler  tarafından üretildiğini dile getirerek, şu bilgileri aktardı:
 
 "Tırnaklarda ortaya çıkan kahverengi ve siyah renk değişikliği, tırnak  altındaki melanositlerin sayıca artması ve boya üretmeye başlaması sonucunda  gelişebilir. Bu durum, doğuştan olabildiği gibi sonradan da meydana gelebilir.  Tırnağın tamamında, çizgisel ve noktasal olarak görülebilir. Tırnak altında  yerleşen, bir tırnağın tamamında ya da bir kısmında olabilen bu durum, iyi huylu  bir benden kaynaklanabileceği gibi melanom isimli kansere de işaret edebilir."
 
Tırnak melanomunun ciddiyeti konusunda ise Göktay, şu uyarılarda  bulundu: 
 "Tırnak melanomu hayatı tehdit eden en ciddi tırnak hastalığıdır.  Tırnak melanomlarının büyük çoğunluğu tırnakta uzunlamasına yerleşen  kahverengi-siyah bir çizgi, bant şeklinde başlar. Tırnak melanomları daha az  oranda kahverengi-siyah renk değişikliği olmaksızın pembe, kırmızı renk  değişikliği şeklinde de ortaya çıkabilir. Hastalığın kesin tanısı için mutlaka  tırnak altında yerleşen hastalıklı alandan biyopsi alınarak patolojik inceleme  yapılması gereklidir."
 
Prof. Dr. Göktay, zamanında tedavi edilmeyen tırnak melanomlarının,  hem tırnağın etrafındaki deriye hem de altına doğru büyüyerek şekil bozukluğuna,  koyu kahverengi siyah kitlelerin kırmızı kabarık yaraların meydana gelmesine ve  kanamalara neden olabildiğine dikkati çekti.
 
  Erken dönemde yakalanan ve tedavi edilen hastaların bundan kurtulma  oranının çok yüksek olduğunu belirten Prof. Dr. Göktay, ayak tırnaklarının  yürürken ayakkabıya sürtünmesi, tırnak ısırma alışkanlığı, çeşitli ilaçlar,  gebelik, hormonal hastalıklar, deri hastalıklarının ultraviyole ile tedavisi, B12  vitamini eksikliği, genetik yatkınlık gibi pek çok faktörün tırnak altında  yerleşen uykudaki melanositleri aktive ederek melanomla ilişkili olmayan renk  koyulaşmalarına da neden olabileceğini anlattı.
 
Erken dönemde tedavide başarı şansı çok yüksek 
Hastalığın erken teşhis edilmesi durumunda lezyonun cerrahi olarak  çıkarılarak hastalığın tedavi edilebildiğini ifade eden Prof. Dr. Göktay, şunları  kaydetti:
 "Hastalık başlangıç dönemde henüz derinin alt tabakalarına inmeden  tedavi edilirse yüzde yüz şifa bulabilir. Bu nedenle tırnaklarda meydana gelen  tüm renk değişikliklerinin ayırıcı tanısı ve tedavisi için vakit kaybetmeden deri  ve zührevi hastalıkları uzmanına başvurulmalıdır. Hayatı tehdit eden tırnak  hastalıklarında ancak doğru tanı ve erken tedavi ile şifa elde edilebileceği  unutulmamalıdır."

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