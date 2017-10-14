GÜZEL bakımlı ellerde sararmış tırnaklar göze batıyor.
Peki tırnaklar neden sararır?
Tipik parlak sarı rengin sebebi manikürdür.
Ojenin tırnağa uygulanması ve uzun süre kalmasıyla tırnak nefes alamaz ve sararır.
Tırnakların üzerinde dış etmenler koruyan ince bir yağ tabakası vardır.
Bu dış etmenler ev işleri, deterjanlar ve ojelerdir.
Tırnakların sararmasına sebep olan üçlü toluen, formaldehit ve dibutil ftalattır.
Bu bileşikler düşük kaliteli ojelerde de bulunur.
Yaz sezonu boyunca UV ışınları ile blirkte kalitesiz ojelere maruz kalan tırnaklar sararır.
Tırnak etleri de bu hasardan payına düşeni alır.
Ne yapmalı?
Limon suyu eklenmiş bir kabın içerisinde ellerinizi beklettikten sonra, manikür setindeki araçlar ile tırnağınızın üst katmanını hafifçe kazımanız gerekir.
Ancak suya sadece tırnaklarınızı batırmalısınız, meyve asidi parmak deriniz için faydalı değildir.
Ucuz ojeler yerine iyi markaların kaliteli ojelerini kullanın.
UV koruyucu kremler de aynı şekilde yaz sezonunda mutlaka kullanılmalı.
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