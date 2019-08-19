Tıpta devrim: Domuzdan insana kalp nakli başlıyor

ÖNDE gelen bir cerrahın söylediğine göre, domuz kalbi insanlara adapte edilebilir ve nakledilebilir.Sir Terence, böyle bir atılımın nakil listelerini önemli ölçüde azaltabileceğini ve binlerce hastaya yardım edebileceğini söyledi.Sir Terence, xenotransplantation'ın - türler arasında dokuları ve hücreleri paylaşma süreci - domuzlar ve insanlar için işe yarayabileceğine inanıyor.Sir Terence, Pazar Telegraph'a şunları söyledi: "Eğer xenotransplantasyonun sonucu, domuz böbreklerinde insanlara uyarsa, kalplerin insanlarda birkaç yıl içinde iyileşmesi muhtemeldir." Eğer böbrekle çalışıyorsa, kalple çalışacaktır.

"Bu konu dönüşecek."

Emekli kalp cerrahı, İngiltere’nin ilk başarılı kalp nakli işlemini gerçekleştirdiği 1979 operasyonundan sonra mentorluk alanı olduğunu, bunu deneyen birinin olacağını söyledi.Ünlü doktor bir insan böbreğini yıl sonuna kadar domuzlarla değiştirmeye çalışacağını söyledi.Şu anda nakil için bekleme listeleri artıyor çünkü insanlar daha uzun yaşıyor.40 yıl önce Sir Terence’ın kıdemli kayıt uzmanı olan Profesör Christopher McGregor, domuzlardan adapte ettiği organlarla başarılı olacağına inanıyor. Organlar, son teknoloji gen düzenleme teknikleri kullanılarak modifiye edilebilir.Sir Terence, “Tamamen yanlış olduğunu söyleyen insanlar olacak hayvan haklarını savunanlar olacak. Ama bir hayat kurtarabilirseniz, bu belki biraz daha iyi değil midir?” Diyor.