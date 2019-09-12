Tıp tarihine geçecek operasyon: Bağırsaktan cinsel organ yapıldı

KONYA'DA, doğuştan cinsel organı olmayan, tek böbreği de rahmin yerinde olan hastaya, böbreği korunarak kalın bağırsaktan cinsel organ yapıldı. Hastanın literatüre girecek olan özelliğinin böbreğin tamamen rahmin olduğu yerdeyer almasını kaydeden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Naim Ünsal, "Böbreği operasyon sahasından uzaklaştırmamız gerekiyordu. Böbreği oradan uzaklaştırdık ama bunu yaparken tabii çok hassasiyet gösterdik. Ayrıca hastaya kendi kalın bağırsağından cinsel organ yaptık" dedi.

"MASADA KALIRSINIZ, BU ŞEKİLDE YAŞAYIN" DENDİ

İstanbul'da yaşayan 29 yaşındaki Y.Ç, doğuştan makatı, rahmi ve cinsel organı olmayan, tek böbrekli olarak dünyaya geldi. Makatından uzun süre tedavi gören Y.Ç. regl olamaması üzerine ergenlik döneminde tekrar hastaneye başvurdu. Tek böbreğinin rahim bölgesinin yerinde olduğu tespit edilen ve hastanelerden aldığı 'Masada kalırsın, olmaz', 'Bu şekilde yaşa' cevaplarıyla içine kapanan Y.Ç, eşiyle tanışmasının ardından hayata tutundu ve internette gezindiği sırada bir doktorun ameliyatı gerçekleştirdiğini gördü. Bunun üzerine Konya Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine başvuran Y.Ç, yaptığı görüşmelerin ardından tedavi olabilmek için ameliyat olmaya karar verdi.

"CİNSEL ORGANIM OLMADIĞI İÇİN REGL OLAMIYORDUM"

Hiçbir umudunun kalmadığını söyleyen Y.Ç, yapılan ameliyatlarla umut ışığının yeniden doğduğunu anlattı. 15-16 yaşlarında regl olmadığı için hastaneye tekrar gittiklerini belirten Y.Ç, "O zaman gittiğimde cinsel organımın olmadığını öğrendim. O yüzden adet olamıyordum, zaten rahmim yoktu ama olabilir diye düşündüm. O zaman cahillik, çocukluk olarak düşündüm. Evlenmeye karar vermeden önce hastaneye gitmek istedim tekrar. O zaman gittiğimde öğrendim ki bu çok zor bir ameliyat, kesinlikle olabilecek bir şey değil. Böbrek mesane üzerinde, oradan sana cinsel organ yapmamız imkansız, böbreğin bağırsağın zarar görür, tuvaletini tutamazsın dediler, beni bayağı korkuttular. Benim hiçbir umudum kalmamıştı açıkçası. Olmayacağını düşündüm. Hatta evlenmeyecektim zaten, tek başıma yaşarım ama evlenmem diye düşünüyordum. Ta ki eşim karşıma çıkana kadar" dedi.

"EŞİM HİÇBİR ŞEKİLDE SIKINTI YAPMADI"

Geçtiğimiz hafta ameliyatı tamamlanan Y.Ç, "Eşime her şeyi en başında anlattım zaten hiçbir şekilde sıkıntı yapmadı, ne olursa olsun evleneceğiz demişti. Bu şekilde evlenmeye karar verdik, evlendik. Daha sonrasında ben pes etmedim yine de doktora gittim. İstanbul'da bir doktora gittim. Oradaki doktor bize olamayacağını, riskli olduğunu söyledi. Evlendikten 2-3 ay sonra internette gezerken Naim hocanın böyle ameliyatlar yaptığını gördüm, izledim. Şaşırdım bayağı bir sevindim, gerçekten umut oldu benim için. Hastaneye ulaştım ve doktor beyle iletişime geçmeye çalıştım. Ben de yapılan ameliyatları duyup güvenerek geldim. Sonrasında ameliyat için beni çağırdılar geldim, ameliyatımı oldum. Böbreğim ve bağırsaklarım zarar görmedi. Çok şükür sağlıklıyım, şu an çok iyiyim. Benim gibi aynı durumda olan hastalar varsa umutsuzluğa kapılmamaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ben öyle oldum ama gerçekten öyle değilmiş onu anladım" diye konuştu.

"BAĞIRSAKTAN CİNSEL ORGAN YAPTIK"

Hastanın durumuyla ilgili bilgi veren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Naim Ünsal, hastanın literatürde olmayan bir vaka olduğunu dile getirdi. Hastanın tek olan böbreğinin rahim bölgesinde olduğunu ifade eden Dr. Naim Ünsal, "Böbrek bizim operasyon sahamızı tamamen kapatıyordu. Doğuştan bağırsakları tıkalı doğmuştu. Onunla ilgili birkaç ameliyat geçirmiş. Burada hasta cinsel organı olmadığı için operasyon için diğer merkezlere başvurduğu zaman böbreğin operasyon sahasını tamamen kapatması ve önceden bağırsağı ile ilgili bir takım ameliyatları olduğu için oralarda operasyonal risklerden dolayı reddedilmiş. O risklerin biz de farkındayız ama hastamız evli olduğu için, aile hayatı ve eşiyle birlikteliği için ameliyat olması zaruriydi ve hasta bunu kesinlikle istiyordu. Hastanın operasyonundaki en önemli özellik literatüre girecek olan özelliği böbreğin tamamen rahmin olduğu yerde yer almasıydı. Dolayısıyla böbreği operasyon sahasından uzaklaştırmamız gerekiyordu. Böbreği oradan uzaklaştırdık ama bunu yaparken tabii çok hassasiyet gösterdik. Böbreğe katater uygulayarak transpozisyonla uzaklaştırdık. Ayrıca hastaya kendi kalın bağırsağından cinsel organ yaptık. Doğuştan bağırsağının kapalı olmasıyla ilgili o bağırsaklar işlem görmüştü ve operasyon geçirmişti. Tabii ki bu da o bölgenin başlı başına ek riskler ve zorluklar teşkil ediyordu. Allah'a şükür onları da aştık. Sonuç olarak hastamızın ve ailesinin aslında ölüm dahil riskleri göze almasına rağmen kendilerine o şekilde lanse edilmiş ama hiçbir şekilde hastamızın vücut bütünlüğüne zarar vermedik, organ hasarı olmadı, bu konuda biz de çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ"

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Şükrü Salih Toprak ise, hastanın en önemli probleminin tek böbreğinin olması ve bunun pelvik bölgede yer alması olduğunu kaydederek, "Bebeklik çağında anal atrezisi ile ilgili operasyonlar geçirmiş. Biz kendisine cinsel organ agenezi ile ilgili yeniden bir cinsel organ yaptık. Ameliyatımızın en büyük sıkıntısı tek böbrekli olmasından kaynaklanan ve üreterin de ameliyat sahasını kapatmasıyla alakalı böbreği başka bir bölgeye taşımak zorunda kaldık. Çok şükür başarılı bir ameliyat oldu, bir sıkıntı çıkmadı. Her şey yolunda gidiyor şu anda, böbrek fonksiyonlarımız da gayet iyi. Herhangi bir zarar vermedik ve hastamızı birkaç gün içinde taburcu etmeyi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.