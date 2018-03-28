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28 Mart Günlük Burç Yorumu

Tesadüfen bulundu! İnsan vücudundan yeni bir organ keşfedildi

ABD'li uzmanlar, insan vücudunda yeni bir organ keşfetti. Bilim insanları, buluşun kanserin vücutta nasıl yayıldığının anlaşılmasına yardımcı olmasını umuyor

Tesadüfen bulundu! İnsan vücudundan yeni bir organ keşfedildi

ABD'li uzmanlar, insan vücudunda yeni bir organ keşfetti. Bilim insanları, buluşun kanserin vücutta nasıl yayıldığının anlaşılmasına yardımcı olmasını umuyor

28 Mart 2018 Çarşamba 14:27
Tesadüfen bulundu! İnsan vücudundan yeni bir organ keşfedildi
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ARAŞTIRMACILAR, uzun zamandır yoğun, birbirine bağlı dokular olarak kabul edilen yapının aslında "interstisyum" adı verilen bir dizi sıvı dolu bölmelerden oluştuğunu ve vücudun en büyük organlarından biri olduğunu keşfetti.

AĞ HALİNDE

Derinin altındaki bu bölmeler, aynı zamanda bağırsak, akçiğer, damarlar ve kasların dışındaki zarlarda da bulunuyor ve güçlü ve esnek proteinler vasıtasıyla bir ağ oluşturuyor.

VÜCUDUN EN BÜYÜK ORGANLARINDAN BİRİ

İnterstisyum, aslında vücudun en büyük organlarından biri olmasına karşın daha önce bulunamamıştı. Buluşu yapan araştırma ekibi, bu bölmelerin dokuları hasar almaktan korumak için bir "darbe emici" görev üstleniyor olabileceğini belirtti.

TESADÜFEN FARK EDİLDİ

Mount Sinai Beth Israil Tıp Merkezi'ndeki doktorlar David Corr-Loce ve Petros Benias, bir hastanın safra kanalında kansere dair izler ararken interstisyum ile karşılaştı.

Gördükleri boşlukların insan anatomisi hakkında bilinenlerle uyuşmadığın fark eden doktorlar New York Üniversitesi Pataloji Uzmanı Neil Theise'ye danıştı.

Uzmanlar, insan dokularını gözlemlemekte kullanılan yöntemlerin dokulardaki sıvıyı çekmesi nedeniyle interstisyumların gözden kaçırıldığını belirtti.

KANSERİN YAYILMASINDA ETKİLİ

Uzmanlar, bu yapının sadece safra kanalında değil, birçok hayati iç organda da bulunduğunu keşfetti. Uzmanlar daha sonra interstisyumun vücudun bağışıklık sistemini düzenleyen lenf bezlerinde de olduğunu gördü.

Kanser hücrelerinin interstisyum vasıtasıyla lenfatik sisteme girdiğini fark ettiler. Bir başka deyişle, interstisyumun kanser hücrelerinin vücuda yayılmasında bir otoban görevi yapıyor olabileceği belirtildi.

Uzmanlar bu yeni organın işlevlerini anlamanın, yeni kanser testleri bulunmasına yardımcı olabileceğini söylüyor.

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