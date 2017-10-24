Telefonu uykuya tercih ediyorlar

ABD’de San Diego Devlet Üniversitesi’nin ABD’de 360 bin ergen üzerinde yaptığı anketle, akıllı telefonlar ve uykuya ayrılan vakit arasındaki ilişki araştırıldı. Sonuçlara göre gençlerin yaklaşık yüzde 40’ı günde 7 saatten az uyuyor; bu oran 2009’dan bu yana yüzde 58 artmış durumda. Uzmanlar laptop, akıllı telefon ve diğer dijital cihazlarla geçirilen vakit arttıkça gençlerin uykuya ayırdığı zamanın azaldığını belirtti. Günde yaklaşık 5 saatini telefonuyla geçiren gençlerin genel sağlığı, özellikle zihinsel yetenekleri kötü yönde etkileniyor.