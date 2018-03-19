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Tek lokmalık şifa deposu!

Hem faydalı hem sevimli hem süslü! Turunçgiller ailesinin tek lokmalık mücevheri olan kamkat; halk arasında kumkuat, kumkat, süs mandalinası ve altın portakal gibi isimlerle anılır. Bu turuncu minik şifa deposunu diğer turunçgillerden ayıran özelliği kabuğuyla yenmesidir. Kokusu bergamotu andırıyor ve elinizde tuttuğunuzda kokusu uzun süre gitmiyor!

Tek lokmalık şifa deposu!

Hem faydalı hem sevimli hem süslü! Turunçgiller ailesinin tek lokmalık mücevheri olan kamkat; halk arasında kumkuat, kumkat, süs mandalinası ve altın portakal gibi isimlerle anılır. Bu turuncu minik şifa deposunu diğer turunçgillerden ayıran özelliği kabuğuyla yenmesidir. Kokusu bergamotu andırıyor ve elinizde tuttuğunuzda kokusu uzun süre gitmiyor!

19 Mart 2018 Pazartesi 17:49
Tek lokmalık şifa deposu!
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GÜÇLÜ BİR ANTİOKSİDANDIR!

Kamkat, diğer turunçgillerde de olduğu gibi içinde bol miktarda C vitamini barındırır. C vitamini bakımından zengin olduğundan dolayı, grip, nezle, mevsimsel soğuk algınlığı, öksürük gibi solunum yolu enfeksiyonlarına karşı vücudu korur. Bu yüzden bağışıklık sistemi zayıf ve kolay hastalanan kişilerinin bolca kamkat tüketmesi gerekir. Vücudun savunma mekanizmasını korumak için oldukça gerekli bir besindir.Kabuğuyla birlikte tüketmek en doğru olanıdır.
 

İNDİRİM SİSTEMİNE DESTEKÇİ!

Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına destek olarak mide bulantısı, iştahsızlık ve hazımsızlık gibi sindirim sistemi sorunlarına birebir çözüm sağlıyor. 8 adet kamkat 10 gram lif ile eşdeğerdir. Lif içeriği sayesinde gastrointestinal sistemi hareketli tutmaya yardımcı olur. Böylelikle sağlıklı bir düzeyde sindirimi düzenler. Ayrıca kabızlık, aşırı gaz, şişkinlik, kramp gibi durumlara karşı doğal bir kalkandır.
 

CİLT SAĞLIĞINI DESTEKLER! 

Kamkatta bol miktarda antioksidan ve vitamin bulunur. Bu ikili; kırışıklıklar, yaşlılık lekeleri ve güneşin serbest radikallerinin olumsuz etkilerinden korunmak için son derece ideal bir turunçgildir. Birçok turunçgiller gibi vücudun en büyük organı olan cilde mucizevi etkiler kazandırır. Ayrıca sivilce sorunlarını en aza indirir.
 

KANSERLE MÜCADELE EDER! 

Bu küçük mucize besin olan kamkatın içerisi temel flavonoidler ile doludur. Bu nedenle, verimli bir anti-kanserdir. Bu flavonoidler tümörün büyümesine karşı direnç gösterir. Yeterli miktardaki flavonoidler sayesinde, sistem kansere neden olan maddelerle savaşır. Vücudu yıkıcı mikroplarla savaşacak kadar dayanıklı hale getirir.
 

GÖZ SAĞLIĞINA BİREBİR! 

Göz sağlığı için en önemli vitaminlerden biri olan A Vitamini gözün gece görüşünü kuvvetlendiriyor. Aynı zamanda A Vitamini gözde olası katarakt başlangıcını da erteliyor. Kamkat içerisinden bol miktarda A vitamini barındırdığı için göz sağlığının vazgeçilmez kaynaklarındandır.
 

KEMİK SAĞLIĞINI KORUR! 

Kemik gelişimi ve sağlığı için süt ve süt ürünleri sıkça tercih edilir. Çünkü içinde bulunan kalsiyum miktarı kemik gelişimini hızlandırır ve sağlığını korur. Kalsiyum sadece süt ve süt ürünlerinde bulunmaz! Kamkat önemli miktarda kalsiyum içerir. Bu sebeple kemik sağlığını en doğru şekilde korur.

YARALARI TEDAVİ EDİYOR! 

Kamkatta bolca bulunan C vitamini takviyesi sayesinde yaraların hızla iyileşmesine yardımcı olur. C vitamini kolajen üretimini artırdığı için iyileşme sürecini hızlandırır. Kolojen önemli bir protein olduğundan yeni dokular üretmek için en doğru kaynaklar arasındadır.

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Son Güncelleme: 19.03.2018 17:56
Anahtar Kelimeler:
Altın PortakalSüs MandalinasılıKumkuatKamkatAilesiTurunçgil
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