Tedaviye bürokrasi engeli

NADİR görülen MPS hastalığına yakalanan Yağmur Tuana Göze’nin hayatta kalması enzim tedavisine bağlı. Doktorların, "acilen lazım" dediği ilaçlar, SGK büroksasisine takılıyor. Zaten Sağlık Bakanı da "Şu anda bu konuda bir çalışma yok" diyor. Yağmur Tuana Göze, iç organları etkileyen genetik bir hastalık olan MPS'nin pençesinde. Küçük kız, doktorların ‘bir an önce başlamalı’ dediği ilacı, SGK engeli nedeniyle alamıyor.

SİBEL GÖKDAM BÜROKRASİ KURBANI OLMUŞTU