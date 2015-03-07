Tedaviye bürokrasi engeli

07 Mart 2015 Cumartesi 19:07
NADİR görülen MPS hastalığına yakalanan Yağmur Tuana Göze’nin hayatta kalması enzim tedavisine bağlı. Doktorların, "acilen lazım" dediği ilaçlar, SGK büroksasisine takılıyor. Zaten Sağlık Bakanı da "Şu anda bu konuda bir çalışma yok" diyor. Yağmur Tuana Göze, iç organları etkileyen genetik bir hastalık olan MPS'nin pençesinde. Küçük kız, doktorların ‘bir an önce başlamalı’ dediği ilacı, SGK engeli nedeniyle alamıyor.
SİBEL GÖKDAM BÜROKRASİ KURBANI OLMUŞTU
Bürokrasi engelleri daha önce can kayıplarına neden oldu. Bunlardan biri de Adana'da lenf kanseri tedavisi gören 25 yaşındaki Sibel Gökdam idi. Tedavi için İsveç’e gitmesi gereken Gökdam, sevk beklerken hayatını kaybetmişti. Teşhis ve tedavide gecikmelere ve dolayısıyla can kayıplarına neden olan bu tür bürokratik engellerin sorulduğu Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, şu anda konuya ilişkin bir çalışmanın olmadığını söyledi. Bakan Müezzinoğlu, “Bakanlık olarak bizim açımızdan şu anda yapılan bir çalışma yok. Bu anlamdaki bütün çalışmaları yaptık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iletttik. "Her ne kadar yüzde yüz tedavi edici olmasa bile, tedaviye katkı sağladığı umuduyla olumlu baktığımızı ifade ettik. Aile tarafından baktığınızda tabii ki haklıdır ama bu anlamda acil tedavi anlamında hemen uygulanması, 'o uygulanmadı da ölüm oldu' dersek bilime haksızlık yapmış oluruz" şeklinde konuştu. Uluslararası Hasta İletişimi Zirvesi'nin ardından sağlık gündemini değerlendiren Müezzinoğlu, Türk Tabibler Birliği’nin 13 Mart 2015 tarihli grev kararına ilişkin de şunları söyledi: “Türk Tabibler Birliğini anlamakta zorlanıyorum. 10 yıl önce rüyalarında görseler olacağına inanmadıklarını bugün sağlık camiası yaşıyor, biliyor. Daha iyi olmasıyla ilgili de dertli olan biziz. Sağlık mesleğinin saygınlığını azaltacak, zedeleyecek, hastaya hizmetin önünü kesecek herhangi bir çalışmayı ne kamuoyu ne de biz doğru bulmayız.”
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Son Güncelleme: 07.03.2015 18:10