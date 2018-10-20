Tatmin etmeyen bir cinsel hayat kader değil

DAHA doğmadan pembe/mavi olarak tanımlanmaya başlayan cinsel kimliklerimiz, yaşamımız boyunca önce ailemiz sonra da içinde bulunduğumuz çevre tarafından ve yaşadığımız her türlü olaydan etkilenir ve şekillenir.

Cinselliğinizi yaşarken kendimizi bize dayatılan sınırlar içerisine mahkum ederiz. Bir şeyler yolunda gitmediğinde ise; ya kaderimize razı oluruz ya da derdinize çare olamayacak kişilerle sıkıntımızı paylaşırız. Çoğu zamanda çözüme ulaşmayız.

Cinsellik bilinenin aksine, sadece penis vajina birlikteliğinin çok ötesinde, öğrenilebilen, geliştirilebilen, zenginleştirilebilen zevkli bir yaşantıdır. Tatmin etmeyen bir cinsel hayat kader değildir. Aşılamayacağını düşündüğünüz, Vajinismus, Ağrılı Cinsel Birleşme, Cinsel İsteksizlik, Orgazm Olamama, Erken Boşalma, İktidarsızlık, gibi sıkıntılarınızın üstesinden gelebilmek mümkündür.Yeter ki bu konuda uzman birine başvurun. Bir cesaret, ilk adım… Heyecan dolu günler sizi bekliyor

Cinsellik nedir?

Cinsellik bilinen aksine, sadece penis vajina birlikteliği olmayıp; iki kişi arasında sevginin, zevkin, bedenin paylaşılmasıdır. Kişinin cinsel yaşamı, insan ilişkilerinden, yaşam koşullarından, içinde yetiştiği ve yaşadığı kültürel özellikler gibi bir çok şeyden etkilenir ve şekillenir. Cinsellik, kişilik özelliklerinden, biyolojik yapıdan ve genel olarak kişinin kendini hissediş ve algılayışından bağımsız değildir.

Sağlıklı Cinsellik nedir?

Sağlıklı ve mutlu bir cinsel yaşamın ön koşulu sürekli, yakın ve sıcak bir ilişkidir. Böylece insanın kendini ve karşısındakini bedensel ve ruhsal olarak tanıması, kabullenmesi, olabilecek en üst düzeyde yakınlaşması, hem zevk alıp hem zevk verebilmesi mümkün olur. Cinsellik, sevginin, arzunun, hazzın, kendinden geçmenin, şefkatin, bütünlüğün, içinde olduğu en özel yaşantılardan biridir.

Cinsellikte kişi sevilmeye değer birisi olduğu duygusunu yaşar ve karşısındakine yaşatır. Bir anlamda paylaşılan birliktelikte kendi varlığını onaylatır. Dolayısıyla, iki insan arasında yaşanan paylaşımın sağlıklı cinsellik olarak adlandırılabilmesi için; karşılıklı rıza, eşlerin birbirine saygılı olması, güven ilişkisi içerisinde olmaları, sağlık açısından korunmaları (gebelik ve cinsel hastalıklara karşı ), iletişim içinde olmaları, ilişkide eşitlik dengesinin sağlanması, yeterli bir cinsel bilgiye sahip olunması gibi olmazsa olmaz unsurlar vardır. Cinsellik, insan hayatında büyük bir yere sahip olan ve haz verici gereksinimler arasında yer almaktadır. Cinsellik verdiği hazın yanı sıra aynı zamanda türlerin devamını sağlayan üreme ile de ilişkili olması bakımından ayrıca önemlidir.

Kaynak: Pembe Nar