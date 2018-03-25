Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 26 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Uzmanlar uyarıyor! Sakın başkasının gözyaşını silmeyin
Uzmanlar uyarıyor! Sakın başkasının gözyaşını...
Zuckerberg, Facebook skandalından sonra tam sayfa özür diledi
Zuckerberg, Facebook skandalından sonra tam...
Yerli ilaç ve tıbbi sarf malzemesinde stratejik adım
Yerli ilaç ve tıbbi sarf...

Tarihte bir ilk! Türkiye'de yapıldı, dünyaya duyuruldu

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümünde, Da Vinci robotu ile uygulanan kafa tabanı tümörü ameliyatı ile dünyada bir ilke imza atıldı

Tarihte bir ilk! Türkiye'de yapıldı, dünyaya duyuruldu

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümünde, Da Vinci robotu ile uygulanan kafa tabanı tümörü ameliyatı ile dünyada bir ilke imza atıldı

25 Mart 2018 Pazar 21:10
Tarihte bir ilk! Türkiye'de yapıldı, dünyaya duyuruldu
banner404

TABURCU edilen 50 yaşındaki kadın hasta, dünyada pür robotik cerrahi ile kafa tabanı tümörü ameliyatı olan dünyanın ilk ve tek vakası olarak bilim dünyasına duyuruldu.

Dünyanın ilk robotik teknoloji ile yapılan beyin cerrahi ameliyatı, özel dizayn edilmiş İbn-i Sina Hastanesi ameliyathanesinde, uzman doktor Ümit Eroğlu tarafından gerçekleştirildi. Ameliyata, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şükrü Çağlar, Beyin ve Sinir Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Çağlar Uğur ve Kulak, Burun Boğaz Anabilim Dalından Prof. Dr. Cem Meço, katkı verdi.

'EKİBİMİZİ KUTLUYORUZ'

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, ameliyata ilişkin değerlendirmesinde, yüksek teknolojiyi tıbbın birçok alanında uygulama imkanı bulduklarına işaret ederek, "Bunlardan biri de robotik cerrahidir. Robotik cerrahi ile kadın hastalıkları, üroloji ve kalp damar cerrahi gibi geniş alanlarda hastaların tedavi şansı oldukça yükseğe çıkıyor. Yaptığımız kafa tabanı tümör ameliyatının dünyada ilk olması ülkemiz ve üniversitemiz için gurur verici. Ekibimizi gönülden kutluyoruz." dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
tarihte ilk türkiye yapıldı dünyaya duyuruldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uzmanlar uyarıyor! Sakın başkasının gözyaşını silmeyin
Uzmanlar uyarıyor! Sakın başkasının gözyaşını silmeyin
Yerli ilaç ve tıbbi sarf malzemesinde stratejik adım
Yerli ilaç ve tıbbi sarf malzemesinde stratejik adım
Kanserin ilk üç nedeni sigara obezite ve güneş
Kanserin ilk üç nedeni sigara obezite ve güneş

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim