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Süt içmek o hastalığa sebep oluyor

Kulaktan kulağa dolaşan "süt gerçekten kansızlığa sebep oluyor mu?" soruna cevap veriyoruz

Süt içmek o hastalığa sebep oluyor

Kulaktan kulağa dolaşan "süt gerçekten kansızlığa sebep oluyor mu?" soruna cevap veriyoruz

07 Nisan 2018 Cumartesi 18:36
Süt içmek o hastalığa sebep oluyor
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Kalsiyum miktarı oldukça yüksek olan sütü, küçük yaşlardan itibaren tüketmemiz gerektiği söylenir. Boy uzaması için, sağlıklı kemiklerin gelişimi için içilen süt, gerçektenkansızlığa sebep mi oluyor?

Evet, söylenenler doğru. Süt gerçekten kansızlık yapıyor. Kansızlık yapmasına sebep olan şey ise içinde bulunan kalsiyum. Kalsiyum, bağırsaklarda bulunan demir mineralini bağlar ve sindirimi engellenir.

Bu sebeple vücuda demir girmez ve sonucunda kansızlık meydana gelir. Yalnız bu konu süte özel bir durum değildir. İçinde kalsiyum bulunan her besin için geçerlidir.
Sütten vazgeçmek mi gerekiyor?

Süt içmekten vazgeçmeyin ve şuna dikkat edin: Demir içeren besinleri tüketirken aynı anda süt içmeyin. Süt içtiyseniz eğer 2 saat boyunca demir içeriği yüksek besinlerden uzak durun çünkü kalsiyum en az 2 saatte sindirilmektedir.

En önemlisi de demir içeren hayvansal gıdalarda bu konuya oldukça dikkat etmelisiniz. Süt içmek için en ideal saat ise gece yatmadan 1 saat öncesidir. Bu zaman dilimi en etkili ve faydalı olanıdır.

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SütSüt Gerçekten Kansızlığa Sebep Oluyor Mu
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