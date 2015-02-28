Susuz kalan vücudun 5 sinyali

UZMAN Diyetisyen Serkan Tutar susuz kalan vücudun 5 sinyalini şöyle sıraladı; Baş Ağrısı: Birçoğumuz gün içerisine baş ağrısı yaşarız. Bunu stres, yorgunluk, uykusuzluk veya hastalık gibi nedenlere bağlarız. Ama gün içerisinde sıklıkla baş ağrısı çekiyorsanız bunun en temel nedeni su içmemenizdir. Koyu Renk İdrar: Normal koşullarda idrar renginin saydam veya hafif bulanık ama açık renk olması gereklidir. Eğer koyu sarı renkte idrarınız var ise siz kesinlikle yeterli miktarda su içmiyorsunuz. Bu nedenle bir an evvel su içmeye başlamalısınız. Çok kısa bir zaman sonrasında idrarınızın normal rengine döndüğünü göreceksiniz.

Kabızlık: Barsak hareketinin yavaşlamasının birçok etmeni vardır. Bunlar içerisinde yeterli miktarda besin tüketmemek, hareketsiz yaşam, stres, posası yüksek besinlerin tüketilmemesi, genetik faktörler ve en önemlisi su içmemektir. Yeterli miktarda su içilmediğinde dışkı barsak içerisinde çok yavaş ilerler ve kabızlık meydana gelir.

Baş Dönmesi: İnsanların sıklıkla söylediği “otururken veya yatarken bir an ayağa kalkınca başım dönüyor” diyenlerdenseniz sizde yeteri kadar su içmiyorsunuz anlamına gelmektedir. Bu nedenle en kısa zamanda içtiğiniz su miktarını arttırmalısınız. Yorgunluk: Su vücudun yakıtıdır. Eğer yeterli miktarda su içmiyorsanız vücudunuza yeterli yakıtı almıyorsunuz anlamına gelir. Bu durumda gün içerisinde sürekli yorgunluk hissetmek normal bir hale gelir.”