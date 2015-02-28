Susuz kalan vücudun 5 sinyali

28 Şubat 2015 Cumartesi 21:58
UZMAN Diyetisyen Serkan Tutar susuz kalan vücudun 5 sinyalini şöyle sıraladı; Baş Ağrısı: Birçoğumuz gün içerisine baş ağrısı yaşarız. Bunu stres, yorgunluk, uykusuzluk veya hastalık gibi nedenlere bağlarız. Ama gün içerisinde sıklıkla baş ağrısı çekiyorsanız bunun en temel nedeni su içmemenizdir. Koyu Renk İdrar: Normal koşullarda idrar renginin saydam veya hafif bulanık ama açık renk olması gereklidir. Eğer koyu sarı renkte idrarınız var ise siz kesinlikle yeterli miktarda su içmiyorsunuz. Bu nedenle bir an evvel su içmeye başlamalısınız. Çok kısa bir zaman sonrasında idrarınızın normal rengine döndüğünü göreceksiniz.
Kabızlık: Barsak hareketinin yavaşlamasının birçok etmeni vardır. Bunlar içerisinde yeterli miktarda besin tüketmemek, hareketsiz yaşam, stres, posası yüksek besinlerin tüketilmemesi, genetik faktörler ve en önemlisi su içmemektir. Yeterli miktarda su içilmediğinde dışkı barsak içerisinde çok yavaş ilerler ve kabızlık meydana gelir.
Baş Dönmesi: İnsanların sıklıkla söylediği “otururken veya yatarken bir an ayağa kalkınca başım dönüyor” diyenlerdenseniz sizde yeteri kadar su içmiyorsunuz anlamına gelmektedir. Bu nedenle en kısa zamanda içtiğiniz su miktarını arttırmalısınız. Yorgunluk: Su vücudun yakıtıdır. Eğer yeterli miktarda su içmiyorsanız vücudunuza yeterli yakıtı almıyorsunuz anlamına gelir. Bu durumda gün içerisinde sürekli yorgunluk hissetmek normal bir hale gelir.”
Uzman Diyetisyen Serkan Tutar, bu sıkıntıları yaşamamak için yapılması gerekenleri ise şöyle anlattı; “İçilmesi gereken su miktarı kişiden kişiye göre değişmektedir. Kişi kilosu başına 0,33 ml su içmesi durumunda yeterli su içtiği anlamına gelmektedir. Eğer yeterli miktarda su içmiyorsanız bir anda su içmeyi ciddi oranda arttırırsanız midenizin bulanması kaçınılmaz bir durumdur. Bunu yaşamamak için yavaş yavaş su içme miktarını arttırabilirsiniz. Çünkü bu durumda bir alışkanlıktır ve bir anda oturması mümkün değildir.”
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Son Güncelleme: 28.02.2015 21:00