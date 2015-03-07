Sürekli telefona bakmak hastalık belirtisi

07 Mart 2015 Cumartesi 11:10
DAİLY Mail'de yayınlanan bir araştırmaya göre uzmanlar sürekli telefonunuzu kontrol ediyor ve yeni bir şey var mı diye meraklanıyorsanız ruh hali değişikliklerine meyilli ve depresif olabilirsiniz dedi. Bilim adamları bu kişilerin sürekli modlarını yükseltecek bir değişiklik arayışı içerisinde olduğunu ve çoğu zaman farkında olmadan bu tür bir davranış sergilediğini belirtti. Akıllı telefon kullanıcıları günde ortalama 150 kez telefonunu kontrol ediyor. Aynı üniversite tarafından geçen yıl yapılan bir araştırma da telefonuna erişim sağlayamayan katılımcıların %60'ının kendini huzursuz hissettiğini ortaya çıkarmıştı.
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Son Güncelleme: 07.03.2015 10:13