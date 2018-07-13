Sünnet için en uygun yaş aralığı nedir?  

Okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte sünnet  işlemlerinde de bir artış yaşandı. ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi son  6 ay içinde 600 civarında  hastaya  sünnet  hizmeti verdi.  Peki sünnet için en uygun yaş aralığı nedir, sünneti kimler yapmalıdır, hangi koşullarda sünnet yapılmalıdır, ebeveynlerin dikkat etmesi gereken  hususlar nelerdir?

Sünnet için en uygun yaş aralığı nedir?  
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SÜNNET hakkında en çok merak edilen soruları Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op.Dr. İsmail Başaran yanıtladı “Sünnet için en uygun yaş aralığı 1 yaş öncesi ve 5 yaş sonrasıdır”
Op.Dr. İsmail Başaran ebeveynleri  sünnet  konusunda  uyararak en  uygun yaş aralığının  1 yaş öncesi ve  5 yaş sonrası  olduğunu dile getirdi. Başaran; “Bugüne kadar yapılan araştırmalar bizlere 1 ila 5 yaş arasında yapılan  sünnetlerin;   kekemelik, altını ıslatma,  gece korkuları, otizme  kadar  giden  birçok  psikolojik  komplikasyonlara (hastalığın doğuracağı yan etki) neden olabileceğini göstermiştir. Çocuğunuzun tıbbi bir sorunu veya rahatsızlığı  yoksa 1 ila 5 yaş arasında yapılan  sünneti  bir uzman olarak önermemekteyim.
“Erkek çocuklarının hayatındaki ilk operasyon sünnettir”
Erkek çocuklarımızın hem dini hem de kültürel açıdan ilk geçirdiği operasyon genelde sünnet olmaktadır.  Bu yüzden çocuklarımızın  hayatlarında  geçirebileceği en önemli  operasyonlardan birisi de sünnettir.  Sünnet, bir uzman tarafından ameliyathane şartlarında yapılmazsa ileride  büyük travmalara neden olabilmektedir. Bizler hastane  olarak  son 6 ay  içinde  600 hastaya sünnet hizmeti verdik. 1 yıl içinde bu rakamın bin olacağını düşünmekteyiz.  
 “Toplu sünnetlerden kaçının”
Yavrularımızı teslim ederken sünneti yapanın kişinin işinin ehli olduğuna, uygun şartlarda yapıp yapmadığına  ebeveynler olarak  dikkat etmemiz  gerekmektedir. Uygun şartlarda yapılmayan  sünnetlerde  uygun kesim ve dikim olmayabiliyor. Uygunsuz yapılan her sünnet  enfeksiyona davetiye  çıkarmaktadır.  Yasal olarak da  suç teşkil eden  koter denilen  cihazla  yakılarak yapılan sünnetlerden ebeveynlerin kesinlikle  kaçınması gerekmektedir. Yakılarak kesme işlemi  çocuğun  pipisi  üzerinde  sinir hasarına,   yapısında bozukluğa  neden olmakta ileride  büyük sorunlar yaşamasına neden  olmaktadır.  Sokaklarda ve uygunsuz ortamlarda  yapılan toplu sünnetler  hastalığa  davetiye  çıkarmaktadır. Sünnet cerrahi bir işlem olup, uygun şartlarda ve hijyenik ortamlarda ilgili uzman kişiler tarafından yapılması gerekir. Çocuğunuzun ileride  büyük sorunlarla  karşılaşmasını  istemiyorsanız  onları  uzman hekimlerin ellerine emanet ediniz. 
“Sünnetin masrafları devletten“
Aileler çocuklarını güvenle  hiçbir ücret ödemeden Çocuk Cerrahisi ve Üroloji Uzman  hekimlerine sünnet ettirebilir. Bakanlığımız sünnet işlemini ödeme kapsamına alarak ebeveynlere maddi  bir  küfret getirmemektedir.  En uygun şartlarda en  uygun hizmeti alarak gönül rahatlığıyla  hastanemizde çocuklarını  sünnet ettirebilirler “dedi.
Hastane Başhekimi Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş  ise yaz döneminin gelmesiyle birlikte ailelerde sünnet telaşının başladığına dikkati çekti. Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş;” ebeveynlerimiz gönül rahatlığıyla işin ehli olan uzmanlarımıza çocuklarını teslim edebilirler. En güvenilir en uygun şartlarda çocuklarımız hastanemizde sünnet olmaktadır. “Dedi

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