Sünnet için en uygun yaş aralığı nedir?  

SÜNNET hakkında en çok merak edilen soruları Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op.Dr. İsmail Başaran yanıtladı “Sünnet için en uygun yaş aralığı 1 yaş öncesi ve 5 yaş sonrasıdır”

Op.Dr. İsmail Başaran ebeveynleri sünnet konusunda uyararak en uygun yaş aralığının 1 yaş öncesi ve 5 yaş sonrası olduğunu dile getirdi. Başaran; “Bugüne kadar yapılan araştırmalar bizlere 1 ila 5 yaş arasında yapılan sünnetlerin; kekemelik, altını ıslatma, gece korkuları, otizme kadar giden birçok psikolojik komplikasyonlara (hastalığın doğuracağı yan etki) neden olabileceğini göstermiştir. Çocuğunuzun tıbbi bir sorunu veya rahatsızlığı yoksa 1 ila 5 yaş arasında yapılan sünneti bir uzman olarak önermemekteyim.

“Erkek çocuklarının hayatındaki ilk operasyon sünnettir”

Erkek çocuklarımızın hem dini hem de kültürel açıdan ilk geçirdiği operasyon genelde sünnet olmaktadır. Bu yüzden çocuklarımızın hayatlarında geçirebileceği en önemli operasyonlardan birisi de sünnettir. Sünnet, bir uzman tarafından ameliyathane şartlarında yapılmazsa ileride büyük travmalara neden olabilmektedir. Bizler hastane olarak son 6 ay içinde 600 hastaya sünnet hizmeti verdik. 1 yıl içinde bu rakamın bin olacağını düşünmekteyiz.

“Toplu sünnetlerden kaçının”

Yavrularımızı teslim ederken sünneti yapanın kişinin işinin ehli olduğuna, uygun şartlarda yapıp yapmadığına ebeveynler olarak dikkat etmemiz gerekmektedir. Uygun şartlarda yapılmayan sünnetlerde uygun kesim ve dikim olmayabiliyor. Uygunsuz yapılan her sünnet enfeksiyona davetiye çıkarmaktadır. Yasal olarak da suç teşkil eden koter denilen cihazla yakılarak yapılan sünnetlerden ebeveynlerin kesinlikle kaçınması gerekmektedir. Yakılarak kesme işlemi çocuğun pipisi üzerinde sinir hasarına, yapısında bozukluğa neden olmakta ileride büyük sorunlar yaşamasına neden olmaktadır. Sokaklarda ve uygunsuz ortamlarda yapılan toplu sünnetler hastalığa davetiye çıkarmaktadır. Sünnet cerrahi bir işlem olup, uygun şartlarda ve hijyenik ortamlarda ilgili uzman kişiler tarafından yapılması gerekir. Çocuğunuzun ileride büyük sorunlarla karşılaşmasını istemiyorsanız onları uzman hekimlerin ellerine emanet ediniz.

“Sünnetin masrafları devletten“

Aileler çocuklarını güvenle hiçbir ücret ödemeden Çocuk Cerrahisi ve Üroloji Uzman hekimlerine sünnet ettirebilir. Bakanlığımız sünnet işlemini ödeme kapsamına alarak ebeveynlere maddi bir küfret getirmemektedir. En uygun şartlarda en uygun hizmeti alarak gönül rahatlığıyla hastanemizde çocuklarını sünnet ettirebilirler “dedi.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş ise yaz döneminin gelmesiyle birlikte ailelerde sünnet telaşının başladığına dikkati çekti. Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş;” ebeveynlerimiz gönül rahatlığıyla işin ehli olan uzmanlarımıza çocuklarını teslim edebilirler. En güvenilir en uygun şartlarda çocuklarımız hastanemizde sünnet olmaktadır. “Dedi