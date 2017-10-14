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Suda doğum merkezleri artacak!

Normal doğuma teşvik için yeni yöntemler gündemde. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, suda doğum merkezlerinin sayısının artırılacağını, odaların da yeniden düzenleneceğini söyledi

Suda doğum merkezleri artacak!

Normal doğuma teşvik için yeni yöntemler gündemde. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, suda doğum merkezlerinin sayısının artırılacağını, odaların da yeniden düzenleneceğini söyledi

14 Ekim 2017 Cumartesi 16:54
Suda doğum merkezleri artacak!
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TÜRKİYE'DEKİ doğumların % 53'ünün sezaryanla yapıldığını söyleyen ve bu durumun büyük bir sıkıntı olduğunu belirten Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, normal doğum oranının yükseltilmesi için hastanelerde suda doğum merkezlerinin sayısını artıracaklarını söyledi.
 
Bakan Demircan, “Suda doğum merkezleri oluşturuyoruz. Yeni hastanelerimizi hastanın kendi odasında doğum yapacak şekilde düzenliyoruz. Odasında yatacak, ailesi yanında olacak zamanı geldiğinde doktor, hemşire, ebe onun yanına gelecek” dedi.
 
“TEK BAŞLI YÖNETİM SİSTEMİNE GEÇİYORUZ”
 
Demircan, Sağlık Bakanlığında değişen yönetim yapısını da anlatarak, “Kamu hastaneleri, halk sağlığı merkezleri, sağlık müdürlüğü hepsi aynı yerde farklı binalar kuruyor. Verimli olmayan bir yönetim sistemiydi. Tek başlı yönetim. Sağlıkta bu dönüşümü başlattık. KHK yayınlandıktan sonra atamaları yapıyoruz” diye konuştu.
 
Bakan Demircan, personel açığının kapatılması için 2018 yılı bütçesinden alınacak paya göre alım yapılacağını söyledi, yurtdışından gelecek doktorların mecburi hizmete tabi tutulmayacağını da belirtti.

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