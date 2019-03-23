EUREKALERT! portalının aktardığına göre bilim insanları, yaşları 40 ile 75 arasında değişen 50 bin kişiyi 5 yıl süreyle gözlemledi. Bu sürede 317 denekte yemek borusu kanseri tespit edildi. Her gün düzenli olarak, sıcaklığı en az 60 derece olan 700 mililitre çayın içilmesinin, kanser riskini yüzde 90 artırdığı ortaya çıkarıldı. Amerikan Kanser Derneği’nden Dr. Farhad Islami “Birçok kişi çay, kahve veya diğer sıcak içecekleri seviyor. Ancak çalışmamıza göre, çok sıcak çayın tüketimi yemek borusu kanserini artırabiliyor. Bu yüzden sıcak içeceklerin, içilmeden önce soğumasının beklenmesi önerilir” diye açıkladı.
Su sıcaklığı 60 dereceyi aşmasın
Amerikan Kanser Derneği’nin 50 bin denek üzerinde 5 yıl yürüttüğü araştırma, 60 dereceden sıcak çayın, yemek borusu kanserine yol açtığını ortaya koydu. Her gün düzenli olarak, sıcaklığı en az 60 derece olan 700 mililitre çay tüketilmesinin, riski yüzde 90 artırdığı belirtildi. Dr. Farhad Islami “İçmeden önce mutlaka belirli düzeyde soğumasını bekleyin” dedi.