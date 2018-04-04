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Stresliyken Yedikleriniz Değil, Stresin Kendisi Kilo Yapıyor

ABD'de bulunan Stanford Üniversitesi Tıp Bölümü'nün yaptığı bir araştırmaya göre stres başlı başına hücreler üzerinde meydana getirdiği değişiklikler yüzünden kilo almanıza sebep olabiliyor

Stresliyken Yedikleriniz Değil, Stresin Kendisi Kilo Yapıyor

ABD'de bulunan Stanford Üniversitesi Tıp Bölümü'nün yaptığı bir araştırmaya göre stres başlı başına hücreler üzerinde meydana getirdiği değişiklikler yüzünden kilo almanıza sebep olabiliyor

04 Nisan 2018 Çarşamba 09:43
Stresliyken Yedikleriniz Değil, Stresin Kendisi Kilo Yapıyor
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ABD'de bulunan Stanford Üniversitesi Tıp Bölümü'nün yaptığı bir araştırmaya göre stres başlı başına hücreler üzerinde meydana getirdiği değişiklikler yüzünden kilo almanıza sebep olabiliyor.

Hücre Metabolizması (Cell Metabolism) adlı tıp dergisinde Salı günü yayımlanan araştırmaya göre kronik stres yeni yağ hücrelerinin oluşmasına neden oluyor.

Sürekli stresli olduğumuz zaman salgılanan glükokortikoid adlı hormon, belli tipte hücrelerin yağ hücresine dönüşmesine, bu da kilo almamıza yol açabiliyor.

O yüzden sadece stresli olduğumuz zaman tükettiğimiz besinlerin değil, stres seviyesinin belli bir süre boyunca yüksek olmasının da kilo alımına sebep olduğu meydana çıktı.

Süreye bağlı

Bugüne kadar stres hormonu kortizol salgılandığı zaman insanlarda kilo alımının görülmesinin nedeni stresin iştaha yol açması olarak açıklanıyordu.

Stanford Üniversitesi araştırmacıları ise glükokortikoid adı verilen hormunun etkilerini farelerde araştırma kararı aldı.

Mikroskop altında yapılan incelemelerde, glükokortikoid adlı hormonun sürekli yüksek seviyelerde bulunmasının yağ hücrelerinin meydana çıkmasına yol açtığı görüldü.

Hormonun seviyesinin inip çıkmasının ise hücreler üzerinde bir etkisinin olmadığı gözlemlendi.

Hatta glükokortikoid adlı hormonun sınırlı bir süre boyunca çok yüksek olmasının da bir etkisinin olmadığı belirlendi.

Özellikle 24 saat boyunca yüksek stres hormonuna tabi olan farelerde yağ oranının iki katına çıktığı görüldü.

Bu yüzden araştırmanın başında bulunan Mary Teruel, yağ oluşumunun gıda alımıyla değil stresin süresiyle ilgisi olduğunu söylüyor.

Teruel, araştırmanın laboratuvar ortamında yapılmasına rağmen insanlarda da benzer etkilerin görülebileceğini ancak daha fazla testin yapılması gerektiğini belirtti.

Teruel, araştırma sonuçlarına bakarak gün içinde stresli olmanın idare edilebilecek bir durum olduğunu ancak bunun gece de devam etmesinin sakıncalı olduğunu aktardı.
 

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Anahtar Kelimeler:
ABDStanford ÜniversitesiStres
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