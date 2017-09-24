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'Spor salonuna gitmekten daha sağlıklı'

Bilim insanları günlük hayatın içinde doğal olarak yapılan egzersizlerin spor salonunda yapılanlardan daha sağlıklı olduğunu belirtti

'Spor salonuna gitmekten daha sağlıklı'

Bilim insanları günlük hayatın içinde doğal olarak yapılan egzersizlerin spor salonunda yapılanlardan daha sağlıklı olduğunu belirtti

24 Eylül 2017 Pazar 17:14
'Spor salonuna gitmekten daha sağlıklı'
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İŞ yerinize giderken bir durak önce inmek, asansör yerine merdivenleri kullanmak, tüm gün bilgisayar başında oturmak yerine belirli aralıklarla kalkıp oturmak... Tüm bunlar gün içerisinde yapılan ufak egzersizler olarak görülebilir ancak, bir bilim dergisinde yayınlanan araştırmaya göre gün içinde yapılan egzersizler spor salonuna gitmekten daha yararlı olabilir.

ARAŞTIRMA, 17 ÜLKEDEN 130 BİN KİŞİ ÜZERİNDE YAPILDI

17 ülkede 130 bin kişi üzerinde yapılan araştırmada bilim insanları gün içerisinde yapılan fiziksel hareketlerin kalp sağlığına etkilerini araştırdı. Araştırmada, hayatın içerisinde egzersizi alışkanlık haline getiren insanların kalp sağlıklarının diğerlerine göre daha iyi olduğu görüldü.

HER GÜN 1 SAATE YAKIN EGZERSİZ KALP RİSKİNİ AZALTIYOR 

Her gün 1 saate yakın yapılacak egzersizin kalp krizi riskini 20’de 1 azalttığını ifade eden araştırmacılar gün içinde yapılan fiziksel hareketlerin spor salonundan daha etkili olduğunu belirtti.

SAATLERCE OTURMAK KALP SAĞLIĞINA ZARARLI

Araştırmayı yürüten Scott Lear, iş yerinde veya evde saatlerce oturmanın kalp sağlığına zararlı olduğunu, bunun yerine ara ara yürüyüş yapmanın ve asansör yerine merdiven kullanmanın kalp krizi riskini azalttığını ifade etti.

DÜNYANIN YÜZDE 20'Sİ HAREKETSİZ

Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı araştırmaya göre 18-64 yaş aralığındaki yetişkinler bir hafta içerisinde spor salonuna gitmeden 150 saat fiziksel aktivite yapıyor. Ancak aynı araştırmada, dünya nüfusunun yüzde 20’den fazlasının hala yeteri kadar hareketli olmadığı belirtiliyor.

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