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Sonbahar mutsuzluğunuzun sebebi sinüzit mi?

Uzmanlara göre, sonbaharda tekrarlayan baş ağrısı, halsizlik, depresif ruh hali, nefes alma problemi, uyuma zorluğu, mide bulantısı, ağız kokusu gibi sorunların kaynağı sinüzit olabilir

Sonbahar mutsuzluğunuzun sebebi sinüzit mi?

Uzmanlara göre, sonbaharda tekrarlayan baş ağrısı, halsizlik, depresif ruh hali, nefes alma problemi, uyuma zorluğu, mide bulantısı, ağız kokusu gibi sorunların kaynağı sinüzit olabilir

09 Ekim 2017 Pazartesi 18:22
Sonbahar mutsuzluğunuzun sebebi sinüzit mi?
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SİNÜZİT; yüz kemikleri arasında bulunan havalı boşlukların yani sinüslerin iltihaplanması sonucu meydana gelen enfeksiyon kaynaklı bir sorun.  
Sinüsler, soluduğumuz havayı nemlendirir, ısıtır, mikroplardan temizlenmesine yardımcı olur, kafa kemiklerimizin hafifletilmesini sağlar ayrıca sesimizin karakteristik şekilde oluşmasında önemli bir rol oynar. Burundaki tıkanıklık sonucunda sinüsler doğru şekilde havalanmazsa içlerinde bakteri ya da virüs birikir bu da bakteriyel sinüzite neden olabilir. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu, sinüzitin 2 tipi olduğunu belirterek şu bilgileri verdi:  
“Sinüzit, hastada yol açtığı sorunların süresine göre ‘kronik’ ve ‘akut’ olmak üzere isimlendirilir. Kronikleşmiş yani süreklilik taşıyan sinüzit, 3 aydan fazla sürerken, koyu renkli burun ve geniz akıntısı, yerleşmiş burun tıkanıklığı ve baş ağrısı olarak yaşanabilir. Kronik sinüzit ilaç tedavisine dirençlidir ve genellikle cerrahi olarak tedavi edilir. Akut sinüzit ise; belirli dönemlerde ortaya çıkar, sarı ya da yeşil kanlı burun akıntısı, aralıklar ile yaşanan yüz ve baş ağrısı, ateş, göz çevresinde ağrı belirtileri ile meydana gelir. Genellikle kısa süreli antibiyotik tedavisi ile hastanın şikayetleri düzelir. Özellikle sonbaharda sıkça görülen nezle veya grip, 5-7 günden daha uzun süre devam ederse, yaşanan sağlık problemi çok yüksek ihtimalle sinüzittir. Ayrıca alerjisi olan hastalarda sonbahar mevsiminde sinüzite daha sıklıkla rastlanır. Bu nedenle akut hastalık kronikleşmeden mutlaka bir KBB hastalıkları uzmanına başvurmak gerekir.”
 
BURUN KEMİĞİNDEKİ EĞRİLİK SİNÜZİTİ TETİKLİYOR 
’Koyu renkli burun akıntısı, yüksek ateş ve şiddetli baş ağrısı problemleri 7 günden daha uzun süre devam ediyorsa, antibiyotik tedavisinin 10-14 gün süreyle uygulanması gerektiğini aktaran KBB Uzmanı, “Hasta uygulanan ilaç tedavisine rağmen fayda görmemişse, benzer sorunları yıl içinde yoğun olarak yaşıyorsa artık kalıcı tedavi için ameliyat düşünülmelidir. Bu aşamada hastanın mutlaka tomografi ile değerlendirilmesi gerekir. Ameliyata alınacak hastada burun kemik eğriliği ya da burun etlerinde büyüme gibi problemler de varsa bu sorunlar da ameliyat sırasında giderilmelidir. Bilinmelidir ki burun kemiği eğriliği, sinüziti tetikleyen etkenlerden biridir’’ dedi.
KİRLİ HAVA VE SİGARADAN KAÇININ! 
Sinüzit hastalarına, kirli havaya kesinlikle maruz kalmamaları önerisinde bulunan Kayabaşoğlu; ‘’Sinüzit hastalığı yaşayan kişiler, sigara kullanıyorlarsa muhakkak bırakmalı, ayrıca kirli havanın hakim olduğu alanlarda vakit geçirmekten önemle kaçınmalılar. Kirli hava ve sigara, mukus artışına sebep olarak sinüsleri olumsuz şekilde tetikler’’ uyarısında bulundu.
 
DOĞRU MUAYENE, DOĞRU TEŞHİS, DOĞRU TEDAVİ YÖNTEMİ 
Sinüzit şikayeti ile uzman hekimlere başvuran hastaların, muayenesi sırasında detaylı şekilde aile öyküsünün, alerji hikayesinin ve olası risk faktörlerinin analiz edilmesi etkin ve doğru tedavi açısından önem taşıyor. 

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