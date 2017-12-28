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Şok iddia! D vitamini bir işe yaramıyor...

Çinli bilim insanları, kemikleri koruduğu ve güçlendirdiği söylenen kalsiyum ve D vitamininin bir işe yaramadığını iddia etti. 10 yılda 51 bin hastayı inceleyip kalsiyumun kemiklere faydasının olmadığını açıkladılar

Şok iddia! D vitamini bir işe yaramıyor...

Çinli bilim insanları, kemikleri koruduğu ve güçlendirdiği söylenen kalsiyum ve D vitamininin bir işe yaramadığını iddia etti. 10 yılda 51 bin hastayı inceleyip kalsiyumun kemiklere faydasının olmadığını açıkladılar

28 Aralık 2017 Perşembe 14:48
Şok iddia! D vitamini bir işe yaramıyor...
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KEMİKLERİNİZİ korumak ve güçlendirmek i çin kalsiyum ve D vitamini kullanmamız gerektiği uzun yıllardan beri dile getirilen bilimsel bir öneriydi. Ancak yeni bir araştırma, bilinenleri rafa kaldırabilecek nitelikte. Çin, Tianjin Hastanesi’nde görevli Dr. Guo Zhao ve ekibi, 2006’dan bu yana raporlanan 51 bin 144 hasta kaydını inceledi. Her bir hasta, kemik kırıklarının tedavi edilmesi ya da yaşlarından ötürü kırılmalarını engellemek adına, kalsiyum ve D vitamini alıyordu. İnceleme sonunda, kalsiyum takviyelerinin plasebo etkisi yarattığı ve iyileşmeyle hiçbir ilgisi olmadığı anlaşıldı.
Bilim insanları kalsiyum desteği konusunda anlamlı bir ilişki ortaya koyamadı. Ayrıca kalsiyum takviyelerinin, omurga kemikleri ve kırıklara net bir şekilde fayda sağlamadığı da ortaya çıktı. Biz de araştırma sonucunu Türkiye’deki uzmanlara sorduk.
 
‘KIRIKLARI ÖNLEMİYOR’ 
Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, araştırmayı şöyle değerlendirdi: 
“D vitamini seviyeleri düşük olanların bile bunu hap olarak almalarını doğru bulmuyorum. D vitamini vererek, beslenme yanlışları ve bazı hastalıklar maskeleniyor. Fazla alınan D vitamini kanda kalsiyum artışına yol açar. İştahsızlık, mide bulantısı, kusma gibi belirtilere sebep olur. Kalsiyum haplarının kemik kırıklarını önlemediği gibi kalp krizi, böbrek taşı, mide-bağırsak şikâyetleri, bunama riskini de artırdığını gösteren birçok araştırma var.”
 
‘KORUYUCU DOZDA VERİLMELİ’ 
Raşitizmin çocuklarda kemik gelişimini etkileyen hastalık olduğunu, buna D vitamini eksikliğinin neden olduğunu söyleyen Dr. Başak Namdar Çelikkan da, bu vitaminin sadece raşitizm değil, yetersiz alımının diyabet, kanser, alerjik hastalıklara ve sık enfeksiyonlara yol açabileceğini söyledi. Çelikkan, “Koruyucu dozda D vitami verilmesi en azından bu hastalıklara yol açtığı düşünülen bir etkeni ortadan kaldırmış olacaktır” dedi. 

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D VitaminiBilim InsanlarıKalsiyum
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