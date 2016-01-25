Soğuk havalarda yüz felcine dikkat!

25 Ocak 2016 Pazartesi 17:38
YÜZ felcinin, soğuk ve rüzgarlı havalarda, yüz kaslarını kontrol eden sinirlerin hasarı sonucu görüldüğünü belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Yüksel Sandıkçı, sinirlerin hasar görmesi durumunda buradaki kasların yönetilmesinin azaldığını, buna bağlı olarak da kaslarda hareketsizlik oluşmaya başladığını ifade etti.
Sandıkçı, "Yüz hareketlerini sağlamak amacıyla beyinden gelen komutları kaslara ileten yüz sinirindeki sorunlar bu hastalığa neden olmaktadır. Yüz felci kişiden kişiye çok farklı bir şekilde kendini gösterir. Bazen çok hafif olur ve ancak kişi gülünce anlaşılır. Yüzün yarısı kısmen hareketsiz ve ifadesiz kalır. Çevre sinir sistemi nedeniyle yüz felci oluşmuşsa kişi alnını kırıştıramaz, gözünü kapatamaz, dişlerini gösteremez, dudaklarını büzemez, ıslık çalamaz. Ağız köşesi kıvrımı düzleşir. Dilin ön kısmında tat duyusu bozulur. Yüz felci, santral dediğimiz merkezi yüz felci ve çevresel dediğimiz periferik yüz felci olarak ikiye ayrılır. Santral yüz felci, beyindeki bir hasardan dolayı meydana gelen yüz felcidir ve beraberinde vücudun başka yerinde de tutmama, beyin hasarı, inme gibi başka bulgular da olur. İkincisi ise sinirin beyin sapından çıktıktan sonra başına bir olay gelmesi dolayısıyla oluşan ve sadece yüzün o tarafını etkileyen vücudun başka bir yerinde herhangi bir bulguya neden olmayan çevresel dediğimiz periferik yüz felcidir" diye konuştu.
"YÜZ VE BAŞI KORUYACAK ŞEKİLDE ŞAPKA VE ATKI KULLANILMALI"
Denizli Devlet Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Yüksel Sandıkçı, yüz felcinden korunmak için kış dönemlerinde, yüzün soğuktan korunması gerektiğini vurguladı ve özellikle ıslak yüzle soğuğa çıkmamak gerektiğine dikkat çekerek, "Soğuk ve rüzgarlı havalarda dışarı çıkarken bir atkı, şapka veya örtü yardımıyla yüzün, başın ve kulak çevresinin korunması önemlidir. Özellikle yüz ıslakken soğuğa çıkılmamalıdır. Soğuk havada en çok rastlanan yüz felci, araba camının açık bırakılması veya motosiklet kullananların sürekli rüzgara maruz kalmasından kaynaklanıyor. Çok soğuk havalarda rüzgara maruz kalmamak için özellikle motosiklet kullananların atkı ve şapka takması, otomobil kullananların da camlarını uzun süreli açmaması gerekiyor. Yüz felcini rahatlatmak için sakız çiğnenebilir. Ama çok az bir kısmı, özellikle yaşlı kişiler, şeker hastası olanlar ve travma geçirenlerde sekel kalma riski biraz daha fazladır. Yüz felci tedavisinde ilaç tedavisinin yanında hastanın sakız çiğnemesi, balon şişirmesi, yüz kaslarına masaj uygulamasının yapılması ve geceleri özellikle açık kalan gözün steril bir göz pedi ile kapatılması önemlidir" dedi.
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Son Güncelleme: 25.01.2016 17:41