Soğuk havalarda yüz felcine dikkat!

YÜZ felcinin, soğuk ve rüzgarlı havalarda, yüz kaslarını kontrol eden sinirlerin hasarı sonucu görüldüğünü belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Yüksel Sandıkçı, sinirlerin hasar görmesi durumunda buradaki kasların yönetilmesinin azaldığını, buna bağlı olarak da kaslarda hareketsizlik oluşmaya başladığını ifade etti.

Sandıkçı, "Yüz hareketlerini sağlamak amacıyla beyinden gelen komutları kaslara ileten yüz sinirindeki sorunlar bu hastalığa neden olmaktadır. Yüz felci kişiden kişiye çok farklı bir şekilde kendini gösterir. Bazen çok hafif olur ve ancak kişi gülünce anlaşılır. Yüzün yarısı kısmen hareketsiz ve ifadesiz kalır. Çevre sinir sistemi nedeniyle yüz felci oluşmuşsa kişi alnını kırıştıramaz, gözünü kapatamaz, dişlerini gösteremez, dudaklarını büzemez, ıslık çalamaz. Ağız köşesi kıvrımı düzleşir. Dilin ön kısmında tat duyusu bozulur. Yüz felci, santral dediğimiz merkezi yüz felci ve çevresel dediğimiz periferik yüz felci olarak ikiye ayrılır. Santral yüz felci, beyindeki bir hasardan dolayı meydana gelen yüz felcidir ve beraberinde vücudun başka yerinde de tutmama, beyin hasarı, inme gibi başka bulgular da olur. İkincisi ise sinirin beyin sapından çıktıktan sonra başına bir olay gelmesi dolayısıyla oluşan ve sadece yüzün o tarafını etkileyen vücudun başka bir yerinde herhangi bir bulguya neden olmayan çevresel dediğimiz periferik yüz felcidir" diye konuştu.



"YÜZ VE BAŞI KORUYACAK ŞEKİLDE ŞAPKA VE ATKI KULLANILMALI"

