Soğuk algınlığına karşı şifalı taşlar

ŞİFALI taş uzmanı Belgin Dal, tıpkı gıda takviyeleri gibi taşların da yaşam kalitesini artırdığını ifade etti. Kış aylarında nezle ve gribe karşı korunmak için C vitamini yüksek portakal, limon ve nane gibi gıdaların çok tüketildiğine dikkat çeken Dal, “Taşlar da gıda takviyesi olarak tercih ediliyor. Örneğin kehribar taşının ortama yaydığı mineralden dolayı kişi, soğuk algınlığına karşı daha dirençli olur. Ancak bir kişi burcumun taşı diyerek amatist taşını kullanırsa içeriğinde yer alan lidyum minerali fayda yerine zararlı olabilir. Bu yüzden bilinçsizce taş kullanmamalıyız” diye konuştu.

Taşların yaydığı pozitif enerji ile zihin beden ve ruh sağlığının olumlu yönde etkilendiğini anlatan Dal, yaşama sevinci artan kişinin hayallerini gerçekleştirmek için ihtiyacı olan enerjiye taşlardaki enerji ile ulaştığını ifade ediyor. Avrupa ülkelerinde kehribar taşının eczanelerde satılmaya başlandığına dikkat çeken Dal, “Taşların yaydığı olumlu enerji artık herkes tarafından biliniyor. Ben de taşların mineral ve biyo enerjisini kullanıyorum. Her taşı herkes kullanamaz. Yaş, cins ve burçlara göre farklı özellikler taşıyan 100’den fazla taş var. Kuvarst, Akiktaşı, kehribar, amatist, Rodonit, Obsidyen, Aragonit, Aventurin, Aquamarin en çok tercih edilen taşlar arasında. 35 liradan başlayıp 3 bin 500 liraya kadar fiyatta değişen taşlar var” şeklinde konuştu.

Dünyanın en ünlü taş uzmanı John of Godh ile çalışma fırsatı bulduğunu ve kendisinden eğitim aldığına değinen Dal, “Brezilya Cumhurbaşkanı tarafından koruma altına alınan Godh, bu alanda büyük başarılar elde etmiş. Brezilya’dan getirdiğim kristal yatak ve özel mavi eldivenli kristal sayesinde çakra dengesi sağlanarak aura yırtıklarını onarıyoruz. Kristallerin yüzyıllardır bilinen şifa gücü hücreler de bağışıklık sistemini güçlendirir" dedi.