Soğuk algınlığına iyi geliyor, cinsel güce güç katıyor!

ANASON, hindistan cevizi, çivit, çörekotu, hardal tohumu, havlicav, karabiber, karanfil ve kimyon gibi onlarca baharatla hazırlanan mesir macunu, ilk Osmanlı tarihinde 479 yıl önce Merkez Efendi tarafından hazırlandı.Genelde cinsel gücü arttırıcı özelliğiyle bilinen mesir macunu, nezle, grip ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara karşı koruyucu özelliği ile de şifa dağıtıyor. İşte Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Ayşe Hafsa Sultan'a şifa olan mesir macununun saymakla bitmeyen faydaları...Bu karışım bir araya gelince enerji vererek cinsel gücü artırıyor. İçeriğindeki afrodizyak destekli besinler, cinsel gücün yanı sıra iştahı da olumlu anlamda etkiliyor. Atalarımızdan kalan bu karışım, mide rahatsızlıklarına karşı da son derece etkili.Bağışıklık sistemini güçlendirerek soğuk algınlığına karşı koruma sağlıyor ve egzamaları iyileştiriyor.İdrar yolları rahatsızlığını gidermesinin yanı sıra, yeni doğum yapmış anneler için süt arttırıcı özelliği de var.

Mesir macunu nasıl yenir?

Sıcak süt veya sıcak su ile karıştırarak, şeker yerine çaya katarak, doğrudan kaşıklayarak yiyebilirsiniz. Sıcak içeceklere karıştırırken içeceğin aşırı sıcak olmaması, içecek hazırlandıktan birkaç dakika sonra katılması önemlidir. Fazla tüketmenin faydadan çok zarara yol açacağını da belirtmeden geçmeyelim.