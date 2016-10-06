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Soğan ve sarımsak ile gribe son

Soğumaya başlayan hava ile birlikte gribal enfeksiyonlarda yaşanan artışların olduğunu belirten Diyetisyen Aslıhan Küçük, bağışıklık sistemini güçlendirmek için bazı besinlerin tüketilmesi gerektiğini söyledi

Soğan ve sarımsak ile gribe son

Soğumaya başlayan hava ile birlikte gribal enfeksiyonlarda yaşanan artışların olduğunu belirten Diyetisyen Aslıhan Küçük, bağışıklık sistemini güçlendirmek için bazı besinlerin tüketilmesi gerektiğini söyledi

06 Ekim 2016 Perşembe 21:49
Soğan ve sarımsak ile gribe son
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GEBZE Medical Park Hastanesinden Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, “Yaşanan artışlar mevsimidir sonbahar. Ancak, bilmemiz gereken en önemli durum bizi soğuk havanın hasta ettiği değil de asıl hasta olmamızın sebebinin soğuk havalarla birlikte bağışıklık sistemimizin zayıflamasının olduğunu bilmemizdir. Hava değişiminden en az etkilenmek için bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirmelisiniz” dedi.
Bağışıklık güçlendirici sebzelerin en önemlilerinin sarımsak ve soğan olduğunu kaydeden Küçük, “Vücudumuzda üretilen çok güçlü bir antioksidan olan glutatyon, birçok hastalığın sebebi sayılan serbest radikalleri hücre içerisinde yok etmektedir. Glutatyonun üretimi için ise soğanın içinde bulunan sistein maddesinin soğan veya sarımsak yiyerek tüketilmesi gerektiğini unutmayın. Bağışıklık sisteminizin düştüğünü hissettiğiniz an ilk aklınıza portakal-limon-greyfurt-mandalina tüketimini arttırmak gelmektedir. Sadece bu meyveleri değil bunlara ilaveten gücünüze güç katacak meyvelerden nar ve Anamur muzunu tüketmeyi de ihmal etmeyin. İçerisindeki yüksek C vitamini nedeniyle doğal bir antioksidan olan kuşburnu çayı bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Portakaldan çok daha fazla C vitamini içeren kuşburnu çayını günde iki fincan tüketmek, gribal enfeksiyonlardan korunmak için iyi bir alternatiftir" şeklinde konuştu.
Aslıhan Küçük, kakulenin de soğuk algınlığı, bronşit, öksürük, yüksek ateş şikayetlerinin hafifletilmesinde, ağız ve boğaz iltihaplarının giderilmesinde etkili olduğunu kaydederek, şu bilgileri verdi:
“Yulaf: Vücut direncinizi kuvvetlendirebilmek için beta-glukan taşıyan yulaf ürünlerinin kullanılması bağışıklık sisteminin desteklenmesi açısından önemlidir.
Tarhana: Tarhana çorbası, kış aylarında sıkça görülen grip ve soğuk algınlığı gibi hastalık süreçlerinde en çok tüketilen çorbadır. Tarhananın faydaları arasında en önemlisi bağışıklık sistemini güçlendirmesidir. A, B grubu vitaminleri ile kalsiyum, demir ve çinko minerallerini içeren ve en lezzetli çorbalardan biri olan tarhana oldukça besleyici ve doyurucu bir besindir.
Kefir-Yoğurt Tüketin: Bağışıklık sisteminin güçlü olmasında bağırsaklar önemli bir rol oynar. Bağırsak florasını güçlendiren probiyotikler, her gün en az 1 kâse yoğurt veya 1 su bardağı kefir olarak günlük beslenmenizde mutlaka yerini almalıdır. Kefirin tadı başlangıçta güzel gelmese de meyve ile tüketerek daha sevilesi hale getirebilirsiniz.
Balık: Omega-3 yağlarından zengin yapısı, kaliteli proteinlere sahip oluşu, D vitamini, fosfor ve kalsiyum zenginliği ile bağışıklığınıza güç katmayı ihmal etmeyin." 
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Anahtar Kelimeler:
Diyetisyen Aslıhan KüçükGribal
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