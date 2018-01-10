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Soğan ile gripten kurtulun!

Soğan, ortamdaki bakterileri kendine çekebilir mi? İşte 97 yıllık efsane…

Soğan ile gripten kurtulun!

Soğan, ortamdaki bakterileri kendine çekebilir mi? İşte 97 yıllık efsane…

10 Ocak 2018 Çarşamba 21:22
Soğan ile gripten kurtulun!
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SOĞANIN birçok hastalığa iyi geldiği bilinir. Ama içlerinde bir efsane var ki soğanı basit bir bitki olmaktan çıkartıyor. Soğan gerçekten virüsleri kendine çekebilir mi? İşte o hikaye:
“1919 yılında, dünyada 40 milyon kişi ‘grip’ten öldüğünde, bir doktor birçok çiftçiyi griple mücadelede yardım amacıyla ziyaret eder. Birçok çiftçi ve ailesi grip kapmıştır ve birçoğu ölürler.
Doktor ziyaretlerine devam eder ve bir sürprizle karşılaşır, ziyaret ettiği bir çiftçi ve ailesi çok sağlıklıdır. Doktor böyle olabilmesi için aileye herkesten farklı ne yaptıklarını sorar ve cevaben çiftçinin hanımı odaya, bir tabak içine ‘soyulmamış’ bir ‘soğan’ koyduklarını söyler. Doktor buna inanamaz ve bu ‘soğan’lardan birini alarak laboratuvarda mikroskop altına koyarak inceler ve ‘soğan’ın içinde ‘grip’ virüsünü görür. ‘Soğan’ açıkça ‘grip’ bakterisini absorbe etmiş (içine çekmiş) ve bu sayede de aile sağlıklı kalmıştır.
 

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Anahtar Kelimeler:
SoğanGrip
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