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Skolyoz hastalığında erken teşhis önemli!
Skolyoz hastalığında erken teşhis önemli!
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Skolyoz hastalığında erken teşhis önemli!

Skolyoz hastalığının çocuklarda sıkça görüldüğünü ifade eden Beyin, Sinir ve Omurga Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Suat Canbay tespitte ebeveynlere büyük bir rolün düştüğünü dile getiriyor

Skolyoz hastalığında erken teşhis önemli!

Skolyoz hastalığının çocuklarda sıkça görüldüğünü ifade eden Beyin, Sinir ve Omurga Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Suat Canbay tespitte ebeveynlere büyük bir rolün düştüğünü dile getiriyor

28 Aralık 2017 Perşembe 18:31
Skolyoz hastalığında erken teşhis önemli!
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HALK arasında omurga eğriliği olarak da bilinen skolyoz, omurga sağlığını tehdit eden en önemli bozukluklardan biridir. Skolyoz, omurganın bel ve göğüs hizasında görülebilen, sağlıklı bireylerde aşağı doğru düz bir biçimde şekillenen omurganın, sağa veya sola doğru eğrilmesi şeklinde özetlenebilen bir hastalıktır. Seviyesine göre gerek korse ve egzersiz tedavisi, gerekse cerrahi işlem doğrultusunda tedavisi sağlanan bu hastalık, genelde ergenlik seviyesindeki çocuklarda görülüyor.
Skolyozda erken teşhisin önemi 
Her hastalıkta olduğu gibi skolyozda da erken teşhisin daha ağır sonuçların önüne geçebileceğini, bu doğrultuda ebeveynlerin önemli bir rolü olduğunu uzmanlar tarafından sıklıkla vurgulanıyor. Özellikle 12 - 13 yaşındaki kız çocuklarda daha yaygın bir şekilde gözlemlenen skolyoz hastalığında, erken teşhisin tedavi açısından teşkil ettiği önem doğrultusunda, anne ve babaların çocuklarını yıkarken sırtlarını liflemeleri ve bu esnada dışarıdan da fark edilebilen muhtemel deformite ve asimetrileri gözlemlemeleri öneriliyor. 
Ailelerin omurga sağlığı hakkında herhangi bir şüpheyle karşılaşılması durumunda hiç vakit kaybetmeden uzman yardımına başvurması, çocukların bu hastalıkla daha verimli ve olumlu bir şekilde baş etmesi açısından büyük önem taşıyor. 
Skolyoz hastası olan çocuklarda omuz ve kalça arasındaki orantısızlık çoğunlukla dışarıdan bakıldığında gözlemlenebilmektedir. Bu gözlemin en isabetli yolu ise çocuğun öne doğru eğilmesini ve kollarını iki yandan sarkıtmasını sağlamaktır. Omurga sağlığı yerinde olan çocuklarda sağ ve sol taraflarda herhangi bir tümsek veya çıkıntı ile karşılaşılmayacaktır. Böyle bir durumla karşılaşıldığında çocuğunuzu bir an önce ilgili uzmanlarla bir araya getirmeniz, en doğru ve hızlı yöntemin uygulanması açısından önem teşkil edecektir. 
Ağırlık seviyesinde göre hayati risk teşkil edebilen bu hastalığın tedavisine dair verilebilecek en başarılı örneklerde, ebeveynler ve uzmanların birlikte hareket ettiği gerçeğinin altının çizilmesi önemli olacaktır. Ergenlik dönemindeki her 10 çocuktan birinde farklı seviyelerde gözlemlenebildiği bilinen bu omurga rahatsızlığını ortadan kaldırmak için hemen harekete geçin!

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Anahtar Kelimeler:
SkolyozHastalıTeşhis
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