Siz de en az bir kere yaptınız! Çok tehlikeli...

İNGİLİZ The Sun gazetesine konuşan Bloomfield, "Bu düşünce doğru olsa bile, nasılsa buralara ellerimizle temas etmemeye özen gösteriyoruz. Bunun yerine asıl düşünülmesi gereken yerler, devamlı temas halinde olduğumuz alanlar olmalı. Grip virüsü dışarda birkaç dakika içinde ölebilir fakat norovirüs saatlerce, hatta kuru zeminde günlerce yaşayabilir" dedi.

Peki, bu virüslerden korunmak için maske takmak dışında neler yapabiliriz? En önemlisi düzenli el yıkama alışkanlığı edinmek ve kapı kolları, cep telefonları gibi sürekli temas halinde olduğumuz kritik yüzeyleri temiz tutmak. İşte dikkat etmemiz gereken başka noktalar:

TUVALETTE TELEFON KULLANANLARIN ORANI YÜZDE 90

Çoğu insan sosyal medyada gezinmek için tuvalet molalarını kullanıyor. Hatta, yapılan bir araştırmaya göre tuvalette telefon kullananların oranı yüzde 90'ı buluyor.

Londra Metropolitan Üniversitesi mikrobiyoloğu Doktor Paul Matewele, tuvaleti kullanmamız ile ellerimizi yıkamamız arasındaki zaman diliminde telefonlara dokunmanın hiç de iyi bir fikir olmadığını söylüyor.