Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 26°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
105176
ALTIN
152.224
DOLAR
3.6606
STERLİN
4.8109
EURO
4.3360
Siz de en az bir kere yaptınız! Çok tehlikeli...
Siz de en az bir...
Göz kapağı estetiği ile ilgili bilinmesi gerekenler
Göz kapağı estetiği ile ilgili...
Kayısıyla gelen güzellik
Kayısıyla gelen güzellik
banner468

Siz de en az bir kere yaptınız! Çok tehlikeli...

Çantanızdaki en kirli şeyin, mürekkebi akmış tükenmez kaleminiz ya da ağzı açık makyaj fırçanız olduğunu mu düşünüyorsunuz? Ev Hijyeni Uluslararası Bilimsel Forumu Profesörü Sally Bloomfield, insanlar tarafından evdeki en kirli alanların genelde klozetler ve yerler olarak düşünüldüğünü belirtiyor

Siz de en az bir kere yaptınız! Çok tehlikeli...

Çantanızdaki en kirli şeyin, mürekkebi akmış tükenmez kaleminiz ya da ağzı açık makyaj fırçanız olduğunu mu düşünüyorsunuz? Ev Hijyeni Uluslararası Bilimsel Forumu Profesörü Sally Bloomfield, insanlar tarafından evdeki en kirli alanların genelde klozetler ve yerler olarak düşünüldüğünü belirtiyor

12 Ekim 2017 Perşembe 17:02
Siz de en az bir kere yaptınız! Çok tehlikeli...
banner404

İNGİLİZ The Sun gazetesine konuşan Bloomfield, "Bu düşünce doğru olsa bile, nasılsa buralara ellerimizle temas etmemeye özen gösteriyoruz. Bunun yerine asıl düşünülmesi gereken yerler, devamlı temas halinde olduğumuz alanlar olmalı. Grip virüsü dışarda birkaç dakika içinde ölebilir fakat norovirüs saatlerce, hatta kuru zeminde günlerce yaşayabilir" dedi. 
Peki, bu virüslerden korunmak için maske takmak dışında neler yapabiliriz? En önemlisi düzenli el yıkama alışkanlığı  edinmek ve kapı kolları, cep telefonları gibi sürekli temas halinde olduğumuz kritik yüzeyleri temiz tutmak. İşte dikkat etmemiz gereken başka noktalar: 
TUVALETTE TELEFON KULLANANLARIN ORANI YÜZDE 90 
Çoğu insan sosyal medyada gezinmek için tuvalet molalarını kullanıyor. Hatta, yapılan bir araştırmaya göre tuvalette telefon kullananların oranı yüzde 90'ı buluyor. 
Londra Metropolitan Üniversitesi mikrobiyoloğu Doktor Paul Matewele, tuvaleti kullanmamız ile ellerimizi yıkamamız arasındaki zaman diliminde telefonlara dokunmanın hiç de iyi bir fikir olmadığını söylüyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
çantaVirüsNorovirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Göz kapağı estetiği ile ilgili bilinmesi gerekenler
Göz kapağı estetiği ile ilgili bilinmesi gerekenler
Kayısıyla gelen güzellik
Kayısıyla gelen güzellik
Ağız kokusu neyin habercisi?
Ağız kokusu neyin habercisi?

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim