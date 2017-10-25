Sivrisinek sesi sizi çileden çıkarıyor mu? Misophonia olabilirsiniz

BAZEN kulağınızın dibinde uçan bir sinek, bir kapı gıcırtısı, hafif bir ıslık, hatta bezen nefes alıp verme sesi ve daha nicesi. Bu veya benzer seslerden ileri derecede rahatsız oluyorsanız siz de Misaophonia hastası olabilirsiniz.

"SES ÖFKESİ"

Bu hastalık kelime anlamıyla "sesten nefret etme" olarak çevrilebilir. Rahatsızlık, düşük düzeydeki bazı seslerden hoşlanmama biçiminde kendini gösterir. 2000 yılında literatüre giren bu durum, bazı seslerin negatif duygu ve düşünceler ile bazı fiziksel reaksiyonları tetiklemesi ile karakterizedir. Misophonia, "seçilmiş ses hassasiyeti sendromu" ya da "ses öfkesi" gibi isimlerle de adlandırılır.

SEBEBİ BİLİNMİYOR

Bazı hastalar televizyon sesinden, esneme sesinden, sakız çiğneme sesinden, hapşırmaktan, esnemekten hatta yürüme sesinden bile etkilenip kendini kaybedebilir. Hastalık; işitsel, nörolojik veya psikiyatrik bir durum olarak sınıflandırılmış değil. Bunun sebebi, altında yatan mekanizmanın tam olarak bilinememesidir. Merkezi sinir sistemi ile bir ilişkisi olduğu düşünülmektedir.

İNTİHAR DÜŞÜNCESİ BİLE YAŞANABİLİR

Bu insanlar hassas oldukları sese maruz kaldıklarında kontrollerini kaybedebilir. Hatta kişi bu anlarda endişe, kaygı, tiksinme, kaçma arzusu, öfke nöbeti, panik ve hatta intihar düşüncesi gibi duygular yaşayabilir.

SOSYAL HAYATTAN UZAKLAŞIYORLAR

Bu hastalar sosyal hayattan izole olmak zorunda kalırlar. Sürekli bu tip seslere maruz kalan kişi, bir süre sonra kalabalık ve kontolünde olmayan ortamlara girmek istemez ve yalnızlaşır. Misophonia hastası olan insanlar, sesler dayanılmaz hale geldiğinde saldırganlaşabilir, öfkelebilir hatta tamamen farklı bir insana dönüşebilir.

TEDAVİSİ YOK

Hastalığın bugün için kesin bir tedavisi yok. Terapi görmek, antidepresan tedavisi, kulak tukacı kullanmak gibi seçenekler zaman zaman olumlu sonuç verebiliyor.